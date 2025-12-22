Jorge Rausch se fue del país, así lo confirmó en redes sociales

Jorge Rausch, uno de los exigentes jurados de MasterChef Celebrity, recientemente acaparó la atención de sus seguidores tras anunciar que se irá del país por un buen tiempo.

¿Por qué Jorge Rausch se irá de Colombia? Esto reveló

A través de su cuenta de Instagram en donde el reconocido chef acumula miles de seguidores, dio a conocer la noticia que tomó por sorpresas a quienes con frecuencia se mantienen al tanto de su vida.

Y es que, de acuerdo con Rausch, a pocos días de que se termine este año, tomó la decisión de tomarse unos días de descanso y salir del país luego de un año de trabajo intenso no solo en televisión, sino también en sus múltiples trabajos con las diferentes marcas.

“Y nos fuimos (…) Y acá vamos de vuelta, pero está vez es diferente me voy de vacaciones, los veo el 1 de febrero”, escribió el juez del reality de cocina del Canal RCN para dejar claro que se viene una larga temporada de vacaciones.

¿A qué destino se fue de viaje Jorge Rausch?

Con sus palabras, Jorge confirmó que no planea pasar las celebraciones de fin de año en Colombia, lo que sí no reveló, es el destino ni las personas con las que compartirá las fiestas fuera del país.

Jorge Rausch se fue del país, así lo confirmó. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, hubo un detalle que podría dejar ver que el jurado no estará por estas fechas junto a su novia Alejandra Rosales, pues en una de sus historias, compartió una historia en la que posteó una fotografía junto a ella en la que escribió lo siguiente: “Miss you”, que español significa ‘te extraño’.

¿Jorge Rausch se fue del país? Esto dijo

La noticia ha generado gran expectativa entre los internautas y seguidores de MasterChef, el programa que reúne a diferentes personalidades del entretenimiento y que recientemente terminó su décima temporada.

Jorge Rausch contó detalles de su nuevo viaje. Foto | Canal RCN.

Por ahora, muchos esperan que, el también empresario y propietario de varios restaurantes, revele en redes más detalles del inesperado viaje que emprendió.