Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jorge Rausch se fue del país, así lo confirmó en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Rausch compartió fotografías con las que hizo el sorpresivo anuncio.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jorge Rausch en MasterCherf Celebrity 2025.
Jorge Rausch confirmó que se irá de viaje. Foto | Canal RCN.

Jorge Rausch, uno de los exigentes jurados de MasterChef Celebrity, recientemente acaparó la atención de sus seguidores tras anunciar que se irá del país por un buen tiempo.

Artículos relacionados

¿Por qué Jorge Rausch se irá de Colombia? Esto reveló

A través de su cuenta de Instagram en donde el reconocido chef acumula miles de seguidores, dio a conocer la noticia que tomó por sorpresas a quienes con frecuencia se mantienen al tanto de su vida.

Artículos relacionados

Y es que, de acuerdo con Rausch, a pocos días de que se termine este año, tomó la decisión de tomarse unos días de descanso y salir del país luego de un año de trabajo intenso no solo en televisión, sino también en sus múltiples trabajos con las diferentes marcas.

Artículos relacionados

“Y nos fuimos (…) Y acá vamos de vuelta, pero está vez es diferente me voy de vacaciones, los veo el 1 de febrero”, escribió el juez del reality de cocina del Canal RCN para dejar claro que se viene una larga temporada de vacaciones.

¿A qué destino se fue de viaje Jorge Rausch?

Con sus palabras, Jorge confirmó que no planea pasar las celebraciones de fin de año en Colombia, lo que sí no reveló, es el destino ni las personas con las que compartirá las fiestas fuera del país.

Jorge Rausch en MasterCherf Celebrity 2025.
Jorge Rausch se fue del país, así lo confirmó. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, hubo un detalle que podría dejar ver que el jurado no estará por estas fechas junto a su novia Alejandra Rosales, pues en una de sus historias, compartió una historia en la que posteó una fotografía junto a ella en la que escribió lo siguiente: “Miss you”, que español significa ‘te extraño’.

¿Jorge Rausch se fue del país? Esto dijo

La noticia ha generado gran expectativa entre los internautas y seguidores de MasterChef, el programa que reúne a diferentes personalidades del entretenimiento y que recientemente terminó su décima temporada.

Jorge Rausch en MasterCherf Celebrity 2025.
Jorge Rausch contó detalles de su nuevo viaje. Foto | Canal RCN.

Por ahora, muchos esperan que, el también empresario y propietario de varios restaurantes, revele en redes más detalles del inesperado viaje que emprendió.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Influenciadora reveló que espera bebé Talento nacional

Reconocida influenciadora reveló que espera su primer bebé: "La razón por la que estaba perdida"

La influenciadora y excandidata del Carnaval de Barranquilla les reveló la noticia a sus seguidores a través de una emotiva publicación con la ecografía.

Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió con curiosa confesión sobre su nuevo libro

Aida Victoria Merlano abrió su corazón para contar en qué se inspiró para sacar su nuevo libro y el significado detrás de él.

Valentina Taguado da su opinión sobre la doble moral. Valentina Taguado

Valentina Taguado respondió sin filtros sobre la doble moral: "De esos está lleno el mundo"

Valentina Taguado generó opiniones divididas al expresar con franqueza su visión sobre actitudes que considera dañinas.

Lo más superlike

Así luce la bebé de los Teletubbies en la actualidad Talento internacional

Sale a la luz cómo luce hoy la bebé que hacía de 'Sol' en los Teletubbies ¡Tiene 30 años!

Jess Smith, la bebé que interpretó al recordado Sol de Teletubbies, reapareció y sorprendió con su aspecto físico: ¿irreconocible?

Julieta Venegas sufre lapsus. Bad Bunny

EN VIDEO: Julieta Venegas sufre un lapsus en vivo durante el concierto de Bad Bunny en México

Santiago Vargas, Carla Giraldo La casa de los famosos

¿El periodista Santiago Vargas estará en La casa de los famosos Colombia 2026?, según Carla Giraldo

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn