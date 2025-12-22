Juanse Laverde lanza contundente mensaje y revela sus intenciones en La casa de los famosos 3

La confirmación de Juanse Laverde como participante de La casa de los famosos ha generado conversación en redes sociales. A través de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, el cantante compartió un mensaje que fue interpretado por los fans como una muestra de sus objetivos dentro de la competencia.

¿Qué mensaje compartió Juanse Laverde en redes sociales?

Juanse Laverde, cantante colombiano, fue presentado oficialmente por “El Jefe” como uno de los habitantes de la nueva temporada de La casa de los famosos 3, que se estrenará el 12 de enero de 2026. Tras la confirmación, el artista publicó una de sus imágenes oficiales del reality y acompañó la fotografía con el mensaje:

“Preparado para apagar las luces de la casa más famosa de Colombia”.

En sus declaraciones iniciales, Juanse explicó que se encuentra preparado para enfrentar este nuevo reto y que está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para salir victorioso del reality.

El artista ha comentado que aunque cuenta con experiencia en concursos televisivos, reconoce que el formato de este concurso representa un reto diferente, pues se trata de exponer su personalidad de manera continua.

¿Qué ha dicho Juanse Laverde sobre su participación en La casa de los famosos 3?

Juanse Laverde ha explicado que su seguridad frente a La casa de los famosos parte de un momento personal y profesional distinto al que vivió en sus inicios en televisión. El artista señaló que, a sus 19 años, nunca ha tenido pareja y que está abierto a vivir esa experiencia dentro del reality.

Durante su presentación oficial, Juanse dejó claro que su llegada a La casa de los famosos representa una nueva etapa. En sus declaraciones, reveló que esta preparado para asumir retos y llevar su música a la casa más famosa del país.

Juanse Laverde, participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Juanse también afirmó que llega con la intención de mostrarse de forma más real y cercana, dejando atrás la imagen infantil con la el público lo recuerda. En ese sentido, se presentó no solo como cantante, sino también como compositor y creador de contenido, roles que, según explicó, hacen parte de su proceso artístico y personal.

¿Con quién estará Juanse Laverde en La casa de los famosos 2026?

Durante la tercera temporada, Juanse compartirá la casa con participantes seleccionados por “El Jefe” y con quienes han sido elegidos por votación del público. Entre los confirmados se encuentran:

Johanna Fadul

Manuela Gómez

Franck Luna

Marilyn Patiño

Nicolás Arrieta

Alexa Torres

Esteban “Tebi” Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Participantes de La casa de los famosos 2026 / (Fotos del Canal RCN)

Los internautas siguen atentos a los anuncios sobre posibles nuevos participantes, mientras esperan el estreno del reality que se llevará a cabo el 12 de enero de 2026. El programa podrá verse por la señal en vivo del Canal RCN y en su app, y todos los detalles estarán disponibles en lacasadelosfamososcolombia.com.