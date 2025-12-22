Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Betsy Liliana, hija de Diomedes Díaz, conmemoró el fallecimiento de su padre con emotivas fotografías

Betsy Liliana, hija de Diomedes Díaz, recordó el fallecimiento de su padre compartiendo retratos inéditos de su legado.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Betsy Liliana Díaz recuerda a su padre.
Betsy Liliana Díaz recuerda a su padre Diomedes Díaz con emotivas fotografías. (Foto de Freepik)

Betsy Liliana Díaz conmovió las redes sociales al rendirle unas sentidas palabras a su papá Diomedes Díaz tras cumplir 12 años de su fallecimiento.

Betsy Liliana Díaz conmemora el fallecimiento de Diomedes Díaz.
Betsy Liliana Díaz conmemora el fallecimiento de Diomedes Díaz con emotivo mensaje. (Foto de Freepik)

¿Qué publicó Betsy Liliana Díaz en memoria de los 12 años del fallecimiento de su padre Diomedes Díaz?

Mediante su cuenta de Instagram, Betsy compartió una fotografía junto a la tumba remodelada de Diomedes vestida de blanco.

Además, en el feed compartió imágenes antiguas e inéditas de ella junto a su papá cuando era solo una niña.

la publicación se llenó rápidamente de comentarios de personalidades que aplaudieron el gesto de Lily Díaz como su sobrino y nieto de Diomedes, Martín Elías Jr., que no dudó en afirmar que Betsy era la consentida del Cacique.

“Hoy se cumplen 12 años desde que partiste, pero sigues viviendo en cada latido de mi corazón. Tu amor, tu fuerza y tu legado son mi guía diaria. Te amo más allá del tiempo, papá. Siempre conmigo, siempre presente”, escribió Betsy Liliana Díaz en su publicación.

¿Cuándo falleció Diomedes Díaz y cuáles fueron las causas?

Recordemos que la música vallenata perdió a su máximo exponente el 22 de diciembre de 2013.

Diomedes Díaz falleció en su residencia del barrio El Prado, en Valledupar, a los 56 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio.

La noticia sacudió al país entero, pues apenas días antes había lanzado el álbum "La vida del artista", un trabajo que se convirtió en su despedida musical.

Su última presentación había sido en Barranquilla, donde ya se notaba su delicado estado de salud, cantando sentado y con dificultades para respirar.

El impacto de su muerte fue inmediato: miles de seguidores se congregaron en Valledupar para despedirlo, y su sepelio se transformó en un acto multitudinario que reflejó la magnitud de su legado.

El “Cacique de La Junta” no solo fue un ídolo musical, sino también un fenómeno cultural que marcó generaciones enteras.

A pesar de las polémicas que rodearon su vida, la figura de Diomedes Díaz continúa siendo venerada.

Sus canciones se han convertido en himnos que acompañan celebraciones familiares y fiestas populares, especialmente en diciembre, cuando su voz se vuelve parte de la tradición.

Los homenajes de sus hijos, como el de Betsy Liliana, refuerzan la memoria del artista y la faceta de padre cariñoso.

A doce años de su partida, el recuerdo de Diomedes Díaz sigue siendo motivo de unión, nostalgia y celebración.

Betsy Liliana publica fotos inéditas.
Betsy Liliana publica fotos inéditas de Diomedes Díaz. (Foto de Freepik)
