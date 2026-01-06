Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La confesión de Neymar con su padre tras pensar en el retiro: "Estoy agotado"

El padre de Neymar reveló una conversación íntima tras su última lesión, donde el brasileño confesó estar agotado y pensó en dejar el fútbol.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Neymar renovó con el Santos hasta diciembre de 2026 y apunta al Mundial.
Neymar renovó con el Santos hasta diciembre de 2026 y apunta al Mundial. Foto AFP/Pau Barrena

Neymar Jr. ha construido una carrera marcada por el talento desbordante, los títulos y la admiración global, pero también por un costo físico y emocional que pocas veces se ve desde afuera.

El cansancio acumulado, la frustración de los periodos largos de recuperación y la presión mediática hicieron mella en el astro brasileño, quien llegó a verbalizar un agotamiento que iba mucho más allá del dolor físico.

Artículos relacionados

¿Qué llevó a Neymar a pensar seriamente en el retiro?

La idea de retirarse no apareció de forma repentina, fue el resultado de años de lesiones consecutivas que interrumpieron su ritmo competitivo y afectaron su estabilidad emocional.

En ese contexto, Neymar le confesó a su padre que sentía que ya no podía más y que incluso dudaba de si valía la pena volver a pasar por una cirugía.

Neymar habla de su salud mental.
Neymar habló del cansancio que casi lo aleja de las canchas. Foto AFP/FRANCK FIFE

No solo se trataba de volver a caminar, correr o patear un balón, sino de soportar la sensación de empezar desde cero una y otra vez. Para un futbolista acostumbrado a brillar, la incertidumbre constante terminó convirtiéndose en una carga difícil de manejar.

Artículos relacionados

¿Cómo impactó la presión mediática de Neymar en su estado emocional?

Uno de los factores que más afectó a Neymar fue la forma en la que se manejó públicamente su situación médica, antes de que él mismo pudiera asimilar el diagnóstico, la información ya circulaba en medios y redes sociales.

Su padre reconoció que, en medio de ese escenario, no siempre fue posible protegerlo emocionalmente, escuchar que muchos daban por terminada su temporada y algunos, su carrera provocó en Neymar un bloqueo emocional que se tradujo en desmotivación y angustia.

Artículos relacionados

¿Por qué Neymar decidió seguir luchando pese al desgaste físico?

A pesar de todo, Neymar tomó una decisión que definió el cierre de 2025, optó por posponer inicialmente una cirugía para ayudar al Santos, el club de sus orígenes, en un momento crítico.

Gol olímpico de Neymar Jr. en Brasil
Neymar confesó a su papá el cansancio físico y mental que lo llevó a pensar en retirarse. (AFP: NELSON ALMEIDA)

Finalmente, entendió que para seguir compitiendo debía pensar en su salud a largo plazo, se sometió a la intervención quirúrgica con la mira puesta en una recuperación responsable y en un objetivo claro, volver a sentirse futbolista y luchar por un lugar en la Selección de Brasil de cara al Mundial 2026.

No se trata solo de volver a jugar, sino de demostrar que incluso las estrellas más grandes también se quiebran, dudan y sufren y aun así, encuentran razones para seguir adelante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe sorprende al hablar de un nuevo embarazo tras convertirse en papá Jessi Uribe

Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

Tras un mes del nacimiento de su hija junto a Paola Jara, Jessi Uribe se refirió públicamente a la posibilidad de un nuevo embarazo.

Mateo Carvajal sorprendió al responderle a un seguidor. Mateo Carvajal

Mateo Carvajal reaccionó a críticas por actividades extremas con Salvador: "Lo voy a tirar de paracaídas"

Mateo Carvajal respondió con contundencia a quienes lo critican por permitir que Salvador viva experiencias extremas.

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas? Talento internacional

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas?: ¡Es latina!

Joe Jonas se da una nueva oportunidad en el amor junto a una modelo latinoamericana, a quien ya presentó a sus hijas y círculo cercano.

Lo más superlike

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables mencionando a La Segura Johanna Fadul

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables en La casa de los famosos recordando a La Segura

Johanna Fadul y Tebi Bernal sorprendieron al mencionar a La Segura al hablar de sus no negociables en La casa de los famosos.

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Rosalía despide el año en Brasil y un gesto desata rumores globales. Rosalía

Rosalía despierta rumores de romance al pasear de la mano con Loli Bahía

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine