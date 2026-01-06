La confesión de Neymar con su padre tras pensar en el retiro: "Estoy agotado"

Neymar Jr. ha construido una carrera marcada por el talento desbordante, los títulos y la admiración global, pero también por un costo físico y emocional que pocas veces se ve desde afuera.

El cansancio acumulado, la frustración de los periodos largos de recuperación y la presión mediática hicieron mella en el astro brasileño, quien llegó a verbalizar un agotamiento que iba mucho más allá del dolor físico.

¿Qué llevó a Neymar a pensar seriamente en el retiro?

La idea de retirarse no apareció de forma repentina, fue el resultado de años de lesiones consecutivas que interrumpieron su ritmo competitivo y afectaron su estabilidad emocional.

En ese contexto, Neymar le confesó a su padre que sentía que ya no podía más y que incluso dudaba de si valía la pena volver a pasar por una cirugía.

Neymar habló del cansancio que casi lo aleja de las canchas. Foto AFP/FRANCK FIFE

No solo se trataba de volver a caminar, correr o patear un balón, sino de soportar la sensación de empezar desde cero una y otra vez. Para un futbolista acostumbrado a brillar, la incertidumbre constante terminó convirtiéndose en una carga difícil de manejar.

¿Cómo impactó la presión mediática de Neymar en su estado emocional?

Uno de los factores que más afectó a Neymar fue la forma en la que se manejó públicamente su situación médica, antes de que él mismo pudiera asimilar el diagnóstico, la información ya circulaba en medios y redes sociales.

Su padre reconoció que, en medio de ese escenario, no siempre fue posible protegerlo emocionalmente, escuchar que muchos daban por terminada su temporada y algunos, su carrera provocó en Neymar un bloqueo emocional que se tradujo en desmotivación y angustia.

¿Por qué Neymar decidió seguir luchando pese al desgaste físico?

A pesar de todo, Neymar tomó una decisión que definió el cierre de 2025, optó por posponer inicialmente una cirugía para ayudar al Santos, el club de sus orígenes, en un momento crítico.

Neymar confesó a su papá el cansancio físico y mental que lo llevó a pensar en retirarse. (AFP: NELSON ALMEIDA)

Finalmente, entendió que para seguir compitiendo debía pensar en su salud a largo plazo, se sometió a la intervención quirúrgica con la mira puesta en una recuperación responsable y en un objetivo claro, volver a sentirse futbolista y luchar por un lugar en la Selección de Brasil de cara al Mundial 2026.

No se trata solo de volver a jugar, sino de demostrar que incluso las estrellas más grandes también se quiebran, dudan y sufren y aun así, encuentran razones para seguir adelante.