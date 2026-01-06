Participante de La casa de los famosos tomó radical decisión sobre su cuerpo antes de su ingreso

A pocos días de que se abran las puertas de La casa de los famosos Colombia, una de participantes elegidas por votación del público reveló que se sometió a procedimiento para cambiar la apariencia de su piel.

¿Qué procedimiento estético se hizo participante de La casa de los famosos Colombia?

Se trata de Alexa Torrez, quien confirmó en las últimas horas que se hizo un procedimiento con el fin de poder lucir una piel hermosa a lo largo de su estadía en el reality de convivencia.

"Vamos morenita a La casa de los famosos", escribió la reconocida influencer en la publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en donde mostró cómo quedó.

En la grabación, que ya cuenta con miles de reproducciones, se puede observar a la joven cucuteña posando frente a un espejo de gran tamaño y dejando ver con lujo de detalle la nueva apariencia de su piel.

Así quedó Alexa Torrez tras procedimiento. Foto | Canal RCN.

¿Qué se hizo Alexa Torrez en el cuerpo previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Además de llamar la atención por el evidente cambio en su tono, hubo otro detalle que no pasó desapercibido entre los internautas, y es que mientras presumía los resultados, dejó en evidencia su tonificada f1gura, esa misma que recibió decenas de elogios por parte de sus seguidores.

"Bellísima", "Alexa qué hermosa eres", "Vamos con todo Alexa", "Y ese cuerpo beba", "La que puede puede lindas, no se ataquen", "Siempre la más nunca la menos", "Te ves de esas nenas costosas", son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios.

¿Cuándo inicia La casa de los famosos Colombia 2025?

Cabe señalar que, las puertas de La casa de los famosos Colombia se abrirán el próximo domingo 12 de enero, una noche en la que seremos testigos del inicio de una temporada que, muy seguramente dará mucho de qué hablar.

Alexa Torrez se sometió a cambio en el tono de su piel. Foto | Canal RCN.

Recordemos que junto a Alexa, hay un grupo de famosos que pondrán a temblar la casa con sus personalidades, ellos son:

Manuela Gómez

'Campanita'

ohanna Fadul

Marilyn Patiño

Juanse Laverde

Alejandro Estrada

Renzo Meneses

Beba

Jay Torres

Juan Pala

Es importante recordar que, además de los revelados por el jefe para esta tercera edición, también estarán aquellos que fueron elegidos directamente por medio de votaciones del público, es decir, Nicolás Arrieta, Alexa Torrez, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Tebi Bernal.