Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Participante de La casa de los famosos tomó radical decisión sobre su cuerpo antes de su ingreso

Una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia presumió cómo quedó tras someterse a esta transformación.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mujer en cámara bronceo.
Participante de La casa de los famosos Colombia 2025. Foto | Canal RCN.

A pocos días de que se abran las puertas de La casa de los famosos Colombia, una de participantes elegidas por votación del público reveló que se sometió a procedimiento para cambiar la apariencia de su piel.

Artículos relacionados

¿Qué procedimiento estético se hizo participante de La casa de los famosos Colombia?

Se trata de Alexa Torrez, quien confirmó en las últimas horas que se hizo un procedimiento con el fin de poder lucir una piel hermosa a lo largo de su estadía en el reality de convivencia.

Artículos relacionados

"Vamos morenita a La casa de los famosos", escribió la reconocida influencer en la publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en donde mostró cómo quedó.

Artículos relacionados

En la grabación, que ya cuenta con miles de reproducciones, se puede observar a la joven cucuteña posando frente a un espejo de gran tamaño y dejando ver con lujo de detalle la nueva apariencia de su piel.

Alexa Torrez posando a la cámara.
Así quedó Alexa Torrez tras procedimiento. Foto | Canal RCN.

¿Qué se hizo Alexa Torrez en el cuerpo previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Además de llamar la atención por el evidente cambio en su tono, hubo otro detalle que no pasó desapercibido entre los internautas, y es que mientras presumía los resultados, dejó en evidencia su tonificada f1gura, esa misma que recibió decenas de elogios por parte de sus seguidores.

"Bellísima", "Alexa qué hermosa eres", "Vamos con todo Alexa", "Y ese cuerpo beba", "La que puede puede lindas, no se ataquen", "Siempre la más nunca la menos", "Te ves de esas nenas costosas", son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios.

¿Cuándo inicia La casa de los famosos Colombia 2025?

Cabe señalar que, las puertas de La casa de los famosos Colombia se abrirán el próximo domingo 12 de enero, una noche en la que seremos testigos del inicio de una temporada que, muy seguramente dará mucho de qué hablar.

Alexa Torrez posando a la cámara.
Alexa Torrez se sometió a cambio en el tono de su piel. Foto | Canal RCN.

Recordemos que junto a Alexa, hay un grupo de famosos que pondrán a temblar la casa con sus personalidades, ellos son:

  • Manuela Gómez
  • 'Campanita'
  • ohanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Juanse Laverde
  • Alejandro Estrada
  • Renzo Meneses
  • Beba
  • Jay Torres
  • Juan Pala

Es importante recordar que, además de los revelados por el jefe para esta tercera edición, también estarán aquellos que fueron elegidos directamente por medio de votaciones del público, es decir, Nicolás Arrieta, Alexa Torrez, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Tebi Bernal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Zapata posando a la cámara como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2. La casa de los famosos

El video emotivo con el que Mariana Zapata anunció su ingreso a La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata anunció su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026 con un video cargado de emoción que conmovió a millones.

Yina Calderón, Luisa Fernanda W, Marcela Reyes Luisa Fernanda W

Yina Calderón y Marcela Reyes en el ojo del huracán por criticar a Luisa Fernanda W: esto opinaron

Yina Calderón y Marcela Reyes se fueron en contra de Luisa Fernanda W. Las palabras se convirtieron en polémica.

Westcol en el concierto de Blessd Feid

En stream Blessd revela cómo nació +57 y recuerda su ruptura musical con Feid

En entrevista con Westcol, Blessd reveló detalles inéditos de la creación de +57 y recordó el altercado con Feid.

Lo más superlike

Mariana Zapata es la nueva habitante elegida por El Jefe La casa de los famosos

Mariana Zapata es la nueva habitante elegida por El Jefe para La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata se convierte en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 2026 y amplia la lista de participantes.

Eva Schloss muere a los 96 años Talento internacional

Muere Eva Schloss a los 96 años: la historia de la hermanastra de Ana Frank que sobrevivió a Auschwitz

la serenata que Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar en medio de rumores. Christian Nodal

Christian Nodal le canta a Ángela Aguilar y silencia rumores de traición

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto