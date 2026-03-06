La historia entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz fue una de las más comentadas de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, meses después del final del reality, una confesión del actor volvió a poner sobre la mesa lo que realmente ocurrió entre ambos.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada ingresó a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y desde sus primeros días en la competencia manifestó su interés por Yuli Ruiz. Con el paso de las semanas, ambos comenzaron una relación que llamó la atención de los televidentes.

En redes recuerdan la historia de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la historia tomó un rumbo diferente antes de la salida de Yuli del programa. Durante una dinámica realizada con sus compañeros, la participante observó algunos videos en los que se cuestionaba la manera en que Estrada hablaba de ella.

Tras esa situación, Yuli explicó que poco a poco se había sentido opacada dentro de la relación. Según sus palabras, en varios momentos intentó actuar de determinada manera para evitar conflictos con el actor.

Semanas después, Yuli Ruiz fue eliminada del reality al obtener el menor porcentaje de votación del público, una salida que tomó por sorpresa a la concursante.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia?

Luego de abandonar la competencia, Yuli Ruiz concedió varias entrevistas en las que habló sobre su experiencia con Alejandro Estrada.

En algunas de sus declaraciones aseguró que se sintió engañada y afirmó que la actitud del actor frente a las cámaras era diferente a la que ella percibía durante la convivencia diaria dentro de la casa.

Yuli Ruiz habló sobre Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Además, la exparticipante se refirió a Nataly Umaña, exesposa de Estrada, y señaló que ahora entendía mejor algunas situaciones relacionadas con el fin de esa relación.

No obstante, con el paso del tiempo, Yuli mostró algunos cambios. Después de que Alejandro Estrada se convirtiera en el ganador de la temporada, la participante manifestó públicamente que siempre había respaldado su proceso dentro del reality.

Incluso reconoció que consideraba que él merecía obtener el premio y expresó que se arrepentía de no haber escuchado algunos de los consejos que él le dio durante la competencia.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre su amor hacia Yuli Ruiz?

Durante una entrevista con Los 40 Colombia, Alejandro Estrada fue consultado sobre varias afirmaciones que surgieron acerca de él después de finalizar el programa.

En medio de la conversación, el actor explicó que, después de analizar lo ocurrido tras el reality, sintió que los sentimientos dentro de la relación no eran correspondidos de la misma manera.

Según contó, con el paso del tiempo llegó a la conclusión de que estaba más involucrado emocionalmente de lo que pensaba y que la conexión que percibía no era tan recíproca como creyó mientras estaban dentro de la competencia.

"No sentí que fuera algo muy real de allá hacia acá en su momento", dijo.

El ganador de La casa de los famosos Colombia agregó que esa fue la sensación con la que se quedó después de analizar todo lo ocurrido tras el reality. Por esa razón, aseguró que decidió dejar atrás esa etapa y continuar con sus proyectos personales.

Sus declaraciones generaron conversación entre los seguidores del programa, especialmente porque la relación entre ambos fue ampliamente comentada durante la temporada.