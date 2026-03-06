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Aida Victoria Merlano paralizó las redes con su respuesta a millonaria petición

Aida Victoria Merlano causó un gran revuelo en redes al aceptar un millonario favor, sin dudarlo por un segundo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El controversial favor que aceptó Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano desató polémica por video con millonario favor. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

Aida Victoria Merlano causó revuelo en redes sociales tras aceptar un favor que le hizo su mejor amiga y en video quedó registrado el controversial momento, por lo que su sorprendente reacción se viralizó en todas las redes.

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Precisamente, para estos días, la barranquillera ya sido noticia debido a un clip musical de Blessd, en el que ella es protagonista y, de hecho, el mismo Westcol reaccionó en la publicación de los famosos.

Es normal que la creadora de contenido siempre sea tendencia en las plataformas digitales, debido a que protagoniza ciertos escándalos sobre su vida personal y opiniones acerca de varios temas.

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Sin embargo, en esta ocasión, el revuelo lo hizo porque aceptó hacer un favor, el cual impresionó a muchos tras aceptar y esto causó bastante conversación en la publicación que hizo su amiga, a través de TikTok.

¿Cuál fue el controversial favor que aceptó Aida Victoria Merlano?

A través de las plataformas digitales circula un video de Celeste Segovia, mejor amiga de Aida Victoria Merlano, pues el propósito de su grabación era registrar la reacción de la barranquillera ante un grandísimo favor que ella le pide.

Aida Victoria Merlano desató polémica por video con millonario favor
Aida Victoria Merlano sorprendió al prestar millonaria suma. (Foto/ Canal RCN)

“Nena, préstame cincuenta millones de pesos”, dijo Celeste.

Para responder, Aida no lo pensó ni un segundo y le dijo que sí, pero le preguntó que qué quería comprar.

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Ella le vuelve a insistir si se los presta, volviendo a recibir un sí, con la misma pregunta sobre para qué los necesita y lo dijo con toda la tranquilidad.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el millonario favor que aceptó hacer Aida Victoria Merlano?

El video superó los 800 mil likes y los más de 20 mill compartidos, generó muchas reacciones, primero la de Aida Victoria, quien comentó que a ella lo que más le preocupaba era en qué los iba a gastar.

Aida Victoria Merlano sorprendió al prestar millonaria suma
El controversial favor que aceptó Aida Victoria Merlano. (Foto/ Freepik)

Pero, los internautas dejaron claro que necesitaban una amiga como la barranquillera y, además, quedaron impactados de que ella dijera que sí, sin pensarlo dos veces.

Así mismo, le aplaudieron que ella le tenga tanta confianza a su amiga, para no decir que no a un favor que e incluso, puede llegar a terminar amistades.

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