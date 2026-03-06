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Blessd le pidió perdón a WestCol tras protagonizar video con Aida Victoria: “¿marcando territorio?”

El cantante respondió a un comentario de WestCol tras anunciar su nuevo video junto a Aida Victoria Merlano y las redes estallaron.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Blessd le pidió perdón a WestCol tras protagonizar video con Aida Victoria
Blessd le pidió perdón a WestCol tras protagonizar video con Aida Victoria (Foto Canal RCN) (Foto Arturo Holmes / AFP) (Foto Franck Fife / AFP)

El anuncio del nuevo video musical de Blessd sorprendió a miles de seguidores, pero no precisamente por la canción.

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Lo que más llamó la atención fue la aparición de Aida Victoria Merlano como protagonista del proyecto, una colaboración que pocos esperaban debido a las diferencias que ambos habían mostrado públicamente en el pasado.

La participación de Aida en el videoclip de "El peor hombre del mundo", cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 19 de junio, provocó una ola de comentarios en redes sociales.

Blessd, Aida Victoria y WestCol protagonizaron inesperado intercambio en redes
Blessd, Aida Victoria y WestCol protagonizaron inesperado intercambio en redes (Foto Canal RCN) (Foto Rodrigo Varela / AFP) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

¿Por qué Blessd y Aida Victoria Merlano estaban peleados?

Durante varios años, la relación entre Blessd y Aida Victoria estuvo marcada por diferentes declaraciones públicas.

En aquel momento, Aida mantenía una relación sentimental con WestCol, considerado uno de los mejores amigos del cantante urbano.

La barranquillera expresó en varias ocasiones que no veía a Blessd como una influencia positiva para su entonces pareja, mientras que el artista también lanzó comentarios poco favorables sobre ella.

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando se viralizó un audio en el que Aida afirmaba:

“Porque Blessd no es ejemplo de nada. Blessd no es ejemplo de relación. No es ejemplo de construir absolutamente nada”.

La frase terminó convirtiéndose en una referencia recurrente entre los seguidores del cantante e incluso fue utilizada posteriormente en una de sus canciones.

Aida reaccionó en su momento asegurando que no le molestaba que utilizaran su voz y que, si eso ayudaba a que una canción se volviera viral, no veía ningún problema.

Por eso, la aparición de ambos juntos en este nuevo proyecto musical sorprendió a muchos usuarios, quienes interpretaron la colaboración como el fin definitivo de la enemistad.

Blessd respondió a WestCol tras aparecer junto a Aida Victoria
Blessd respondió a WestCol tras aparecer junto a Aida Victoria (Foto Canal RCN) (Foto Ivan Apfel / AFP)

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¿Por qué Blessd le pidió disculpas a WestCol?

Tras conocerse el adelanto del videoclip, WestCol decidió reaccionar públicamente a la publicación.

El streamer dejó un breve comentario que rápidamente se volvió viral:

“Háblame mi 🐛🐛”, escribió Westcol.

La respuesta no tardó en llegar. Aida Victoria reaccionó preguntándole en tono de broma si estaba “marcando territorio”.

Sin embargo, quien más llamó la atención fue Blessd, que respondió directamente al comentario de su amigo con un mensaje cargado de humor:

“Perdón bro 🐛”

La interacción generó miles de reacciones entre los seguidores de los tres creadores de contenido, quienes interpretaron el intercambio como una muestra de que no existen conflictos entre ellos.

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