Así recibieron a Juanda Caribe en Barranquilla tras la final de La casa de los famosos

Luego de que La casa de los famosos Colombia llegaran a su fin los finalistas fueron retomando poco a poco su vida real, entre esos Juanda Caribe, quien en la noche del pasado martes 2 de junio aterrizó en Barranquilla para reencontrarse con su familia y circulo social.

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¿Cómo fue el recibimiento de Juanda Caribe en Barranquilla tras La casa de los famosos Colombia?

Luego de cumplir con diversos compromisos laborales, Juanda Caribe decidió regresar a su natal Barranquilla en donde fue recibido por seguidores en el aeropuerto tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3, donde con bombas azules, música, y gran emoción le expresaron su respaldo luego de su participación en el programa.

Las imágenes del recibimiento que tuvo Juanda Caribe al llegar a Barranquilla. (Foto Canal RCN).

Con camisas azules estampadas con su nombre y su rostro, los seguidores del c reador de contenido no dudaron en abrazarlo con grandes sonrisas mientras de fondo sonaba su icónica canción que lo acompañó en la recta final de la competencia ‘La maleta’.

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Posterior a esto, el finalista de La casa de los famosos Colombia recibió una parranda vallenata en la que se mostró disfrutando rodeados de las personas que lo apoyaron durante la competencia. Así mismo, aprovecharon el momento para entregarle una torta en la que destacó su personaje Mamá Dora.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al recibimiento de Juanda Caribe en Barranquilla?

Aunque el creador de contenido se mostró feliz por el recibimiento de sus seguidores, en redes sociales las opiniones estuvieron divididas.

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Algunos internautas recordaron las declaraciones que hizo dentro de la competencia, cuando aseguró que agradecería ser recibido con una caravana o incluso con un carro de bomberos. Sin embargo, esto no ocurrió, al menos por el momento.

"¿La caravana o el carro de los bomberos dónde están? No los veo", "Yo buscando la gran caravana" y "Había más personas en mi cumpleaños" fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales.