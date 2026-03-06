Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
'La Blanquita' revela cuánto gasta en el mercado y desata críticas: “¿Es para el hijo o para ella?”

La influencer caleña mostró cuánto pagó por su mercado y el monto generó opiniones divididas en redes sociales.

La blanquita generó críticas tras mostrar cuánto le costó el mercado
La Blanquita muestra cuánto gasta en el mercado y en redes le reclaman: “¿No es para el hijo?”. (Fotos: Freepik)

Katy Cardona, conocida como ‘La Blanquita’, sigue en medio de la conversación en redes sociales tras hacer pública su separación con el también influencer Deiby Ruiz. Ahora volvió a ser tema de comentarios luego de mostrar cuánto le costó el mercado.

¿Por qué ‘La Blanquita’ reveló cuánto le costó su mercado?

Hace unos días, la influencer caleña decidió hacer una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, donde suma millones de seguidores, para confirmar su separación del influencer conocido como Deiby Ruiz, con quien mantuvo una relación de más de una década.

Durante el en vivo hizo fuertes declaraciones sobre su expareja, especialmente relacionadas con la manutención de su pequeño hijo, quien recientemente cumplió dos años.

Tras ese video, Deiby Ruiz compartió algunos recibos en los que mostraría el dinero que le estaría enviando a ‘La Blanquita’. Según se conoció, la suma que ella habría solicitado sería de seis millones de pesos mensuales.

Ante esto, la influencer volvió a pronunciarse y aseguró que el dinero que su ex le estaría enviando no sería suficiente para cubrir los gastos relacionados con su hijo.

La Blanquita muestra cuánto gasta en el mercado y en redes le reclaman: "¿No es para el hijo?". (Foto: Freepik)

Por lo que ‘La blanquita’ decidió compartir un nuevo video en el que aparece en un supermercado mostrando algunos de los productos que estaba comprando. Allí quiso evidenciar cuánto podría costar un mercado en su hogar.

Y para demostrarlo compartió una imagen del valor total del mercado en el que reveló la millonaria suma que le costó.

La Blanquita muestra cuánto gasta en el mercado y en redes le reclaman: "¿No es para el hijo?". (Foto: Freepik)

¿Por qué critican a La Blanquita tras mostrar cuánto le costó el mercado?

En una imagen que compartió se puede ver el valor total del mercado, el cual ascendía a 2.180.167 pesos, una cifra que rápidamente generó opiniones divididas en redes sociales.

Algunos internautas defendieron la postura de la influencer caleña, señalando que un niño pequeño implica varios gastos. “¿Por qué se sorprenden? Yo tengo dos hijos: un bebé y uno de 14. Hago mercado cada 15 días y gasto alrededor de un millón quinientos”, escribió una de las internautas.

Mientras tanto, otros usuarios en internet reaccionaron con críticas y dejaron comentarios como: “La manutención es para el hijo, ¿no? No para ella y toda la familia”.

