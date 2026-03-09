La Blanquita reaparece con La Jesuu y reviven rumores tras su separación con Deiby Ruiz

La creadora de contenido conocida como La Jesuu llamó la atención de sus seguidores luego de aparecer en una publicación junto a la influencer caleña conocida como La Blanquita, con motivo de la celebración del Día de la Mujer.

¿Qué publicación compartieron La Jesuu y La Blanquita por el Día de la Mujer?

La imagen fue compartida en redes sociales por ‘La blanquita’ y rápidamente generó una ola de reacciones entre los internautas en medio de la polémica separación de la influencer con Deiby Ruiz.

En las fotografías, las dos creadoras de contenido caleñas aparecen juntas, rodeadas de rosas rojas. En una de las imágenes se les ve abrazadas mientras posan frente a la cámara causando reacciones en redes.

Junto a la imagen, la creadora de contenido escribió un mensaje dedicado a La Jesuu:

“Sin muchas palabras, gracias amiga mía por estar. Feliz Día de la Mujer”, fue el texto que acompañó la publicación.

La Jesuu aparece en publicación con La Blanquita y aviva comentarios. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué la publicación entre La Jesuu y La Blanquita generó comentarios?

La publicación también se da en medio de una situación personal que recientemente ha sido comentada en redes sociales. Hace unos días, La Blanquita y el creador de contenido Deiby Ruiz hicieron pública su separación tras varios años de relación.

La pareja mantuvo una relación por más de una década y fruto de esa unión tienen un hijo. Luego de que se conociera la ruptura, ambos han estado en el centro de la polémica debido a desacuerdos relacionados con temas de manutención del menor.

Tras la ruptura, los dos creadores de contenido caleños han compartido diferentes publicaciones que han sido interpretados por los usuarios como indirectas sobre su situación sentimental.

Ahora, la publicación de La Blanquita junto a La Jesuu volvió a reavivar los comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios aseguran que, supuestamente, la Jesuu habría sido la responsable de la separación de los dos caleños.

Cuando se conoció la ruptura, comenzaron a circular rumores de que todo habría ocurrido después de un viaje que realizaron las influencer. Sin embargo, posteriormente La Jesuu salió a pronunciarse y pidió que la retiraran de esos señalamientos, asegurando que no tenía nada que ver con asuntos de pareja.