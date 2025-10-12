La Barbie colombiana, aspirante a La casa de los famosos, arremetió contra el team de Karina García

Tatiana Murillo, conocida como La Barbie colombiana, se encuentra aspirando para entrar a La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Qué generó que La Barbie colombiana sea aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026?

La influencer antioqueña ha causado revuelo, ya que se fue del país porque teme por su bienestar. Sin embargo, indicó que si es elegida para ser parte del reality del Canal RCN, ahí estará.

Luego de que se reveló que La Barbie colombiana quiere estar en el formato de convivencia 24/7, muchos se fueron en su contra debido a que justificaron que está creando polémicas.

El nombre de pila de La Barbie colombiana es Tatiana Murillo | Foto del Canal RCN.

En efecto, para algunos la influencer le había pedido disculpas a Karina García por conveniencia, más no por iniciativa propia.

Pues bien, Tatiana Murillo no se quedó callada y enfrentó a quienes la están tachando, puntualmente al team de Karina García.

¿Cuál fue la opinión de La Barbie colombiana sobre el team de Karina García?

Lo primero que comentó la influenciadora es que si ella después de cinco años activa en redes sociales no tiene seguidores que la respalden, simple y sencillamente no habría aceptado la propuesta de votaciones para que la apoyen y así pueda entrar a La casa de los famosos.

Después, La Barbie colombiana tildó al team de Karina García como "tóxico" y le agregó más palabras.

"Los respeto mucho, me encantan porque son un team unido, pero yo me retiro, se los juro. El día que yo tenga un team tan tóxico como ustedes niñas, ay, no, renunció. El team Karina es muy tóxico, pero me encanta porque son súper unidos", expresó La Barbie colombiana.

Karina García tiene un team fuerte | Foto del Canal RCN.

Adicionalmente, la aspirante del último grupo para entrar a La casa de los famosos Colombia 2026 precisó que se considera a sí misma como una mujer real, de modo que señaló que reconoce cuando comete un error.

Entonces, Tatiana Murillo le pidió disculpas a Karina García por haberse ido en su contra, cuando en su percepción no tenía que ser así.

Karina García tuvo altercados con Marcela Reyes. A partir de ello, La Barbie colombiana apoyó a la DJ Y dejó a un lado a la modelo paisa.