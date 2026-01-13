Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Abuela de La casa de los famosos causa sensación en redes con su nuevo cuerpazo

La Abuela de La casa de los famosos Colombia está dando de qué hablar, tras presumir su impactante cambio físico.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El nuevo cuerpazo de La Abuela divide opiniones en redes sociales
La Abuela reaparece en redes y desata debate por su impactante figura. (Foto: Canal RCN)

La Abuela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, reapareció en redes en los últimos días revelando que ahora está mejor que nunca, pues dejó ver cómo luce su cuerpazo.

Artículos relacionados

Las reacciones en los comentarios de sus publicaciones han generado todo tipo de debates, sobre si es real o no, sin embargo, ella sigue presumiendo su nueva figura y continúa dando de qué hablar.

¿Cuál es la publicación que hizo La Abuela en donde presumió su cuerpazo?

El pasado viernes 9 de enero, la creadora de contenido, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, La Abuela, causó gran revuelo en redes sociales tras revelar una sorprendente foto en sus redes.

Artículos relacionados

En la imagen, se ve la mujer muy feliz presumiendo su nueva figura, pues ahora se le nota la cadera más ancha y el abdomen plano, con una minicintura.

En la descripción de la publicación, La Abuela escribió: “¿algún colágeno pa’ mí?

La Abuela reaparece en redes y desata debate por su impactante figura.
El nuevo cuerpazo de La Abuela divide opiniones en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron los cambios físicos que se hizo La Abuela?

Tras presumir su cambio físico en redes sociales a través de dos publicaciones diferentes, La Abuela no ha mencionada con respecto a qué fue lo que se hizo, sin embargo, sí se le nota mucho su impresionante transformación.

Artículos relacionados

En las partes donde se nota que la creadora pudo haber hecho un cambio, fue precisamente entre su cintura, cadera y partes de atrás, ya que se ven con más volumen y levantadas.

Esto es lo que se nota en su post realizado el lunes 12 de enero, en donde está posando en un supermercado, mientras toma un paquete y pone su dedo sobre su boca.

¿Cuáles son las reacciones con el cambio físico de La Abuela?

Con respecto a sus dos polémicas publicaciones, La Abuela ha recibido todo tipo de comentarios con respecto a su cuerpazo.

El cambio físico de La Abuela que tiene a todos hablando
La Abuela reaparece con un cuerpo que desató debate en redes. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con las reacciones de los internautas, ya no saben si creer que la transformación de La Abuela sea de verdad, o si se trata del uso de la inteligencia artificial.

Por ahora, ella no ha mencionado nada sobre el tema y solo queda esperar si confirma cuáles fueron los procedimientos que se hizo, o si sí se trata de un montaje.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Crece la preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras la muerte de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras muerte de Yeison Jiménez

Fans de Jhon Alex Castaño manifestaron su preocupación por su estado de salud tras verlo consumir alcohol luego de años de abstinencia.

jessica cediel sobre su papa Jessica Cediel

Entre lágrimas, Jessica Cediel rompe el silencio tras críticas por muerte de su papá

La presentadora Jessica Cediel se sinceró sobre cómo ha procesado el fallecimiento de su padre.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Reviven video de Yeison Jiménez en la final de La casa de los famosos Colombia 2: "descansa en paz"

Seguidores de Yeison Jiménez, recordaron lo que fue su presentación en la final del reality que tuvo lugar en junio del año pasado.

Lo más superlike

Protagonistas de Las de Siempre. Producciones RCN

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el estreno de Las de Siempre, producción de Canal RCN?

La cuenta regresiva terminó y hoy se estrena Las de Siempre, una historia que promete enamorar a millones de colombianos.

Ayda Valencia y Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas