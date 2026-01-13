La Abuela de La casa de los famosos causa sensación en redes con su nuevo cuerpazo

La Abuela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, reapareció en redes en los últimos días revelando que ahora está mejor que nunca, pues dejó ver cómo luce su cuerpazo.

Las reacciones en los comentarios de sus publicaciones han generado todo tipo de debates, sobre si es real o no, sin embargo, ella sigue presumiendo su nueva figura y continúa dando de qué hablar.

¿Cuál es la publicación que hizo La Abuela en donde presumió su cuerpazo?

El pasado viernes 9 de enero, la creadora de contenido, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, La Abuela, causó gran revuelo en redes sociales tras revelar una sorprendente foto en sus redes.

En la imagen, se ve la mujer muy feliz presumiendo su nueva figura, pues ahora se le nota la cadera más ancha y el abdomen plano, con una minicintura.

En la descripción de la publicación, La Abuela escribió: “¿algún colágeno pa’ mí?

El nuevo cuerpazo de La Abuela divide opiniones en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron los cambios físicos que se hizo La Abuela?

Tras presumir su cambio físico en redes sociales a través de dos publicaciones diferentes, La Abuela no ha mencionada con respecto a qué fue lo que se hizo, sin embargo, sí se le nota mucho su impresionante transformación.

En las partes donde se nota que la creadora pudo haber hecho un cambio, fue precisamente entre su cintura, cadera y partes de atrás, ya que se ven con más volumen y levantadas.

Esto es lo que se nota en su post realizado el lunes 12 de enero, en donde está posando en un supermercado, mientras toma un paquete y pone su dedo sobre su boca.

¿Cuáles son las reacciones con el cambio físico de La Abuela?

Con respecto a sus dos polémicas publicaciones, La Abuela ha recibido todo tipo de comentarios con respecto a su cuerpazo.

La Abuela reaparece con un cuerpo que desató debate en redes. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con las reacciones de los internautas, ya no saben si creer que la transformación de La Abuela sea de verdad, o si se trata del uso de la inteligencia artificial.

Por ahora, ella no ha mencionado nada sobre el tema y solo queda esperar si confirma cuáles fueron los procedimientos que se hizo, o si sí se trata de un montaje.