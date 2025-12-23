Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Koral Costa y Omar Murillo ‘Bola 8’ estarían en proceso de divorcio: “pronto hablaremos”

Koral Costa y Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8’, estarían atravesando un proceso de divorcio: ella habló.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Esto es lo que se sabe del supuesto divorcio de Koral Costa y Omar Murillo
Esto es lo que se sabe del supuesto divorcio de Koral Costa y Omar Murillo. (Foto Canal RCN).

Tras meses de rumores y señales en redes sociales, Koral Costa y Omar Murillo, conocido a nivel nacional como ‘Bola 8’, estarían atravesando un delicado momento en su relación que habría llegado a un punto decisivo, pues todo indica que la pareja estaría en proceso de divorcio.

¿Koral Costa y Omar Murillo ‘Bola 8’ se están divorciando?

Desde hace varios meses se ha venido especulando en redes sociales sobre un posible divorcio entre la influenciadora y cantante Koral Costa y el actor Omar Murillo, conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Bola 8’.

Koral Costa y Omar Murillo estarían en proceso de divorcio
Koral Costa y Omar Murillo estarían en proceso de divorcio. (Foto Canal RCN).

Estos rumores surgieron luego de que el exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mudara a España a mediados de 2025, mientras que Koral Costa permaneció en Colombia. Sin embargo, la pareja nunca había confirmado estar atravesando un proceso de divorcio hasta este martes 23 de diciembre, cuando la mujer decidió hacer frente a las especulaciones.

Ante los comentarios, Koral Costa se pronunció por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores. Aunque no dio mayores detalles, aseguró que en los próximos días hablará sobre el tema.

Koral Costa y Omar Murillo ‘Bola 8’ enfrentarían un posible divorcio
Koral Costa y Omar Murillo ‘Bola 8’ enfrentarían un posible divorcio. (Foto Canal RCN).

“Muy pronto estaremos hablando, muy pronto les contaré cositas. Hay cosas lindas que uno guarda, pero muy pronto tendremos una conversación ustedes y yo”.

Por ahora, habrá que esperar a que Koral Costa cumpla su promesa y, en los próximos días, se pronuncie nuevamente para aclarar qué está ocurriendo en su relación con Omar Murillo ‘Bola 8’.

¿Por qué Omar Murillo se mudó a España?

Vale la pena destacar que Omar Murillo tomó la decisión de mudarse a España para crear su propio negocio inspirado en comida del mar, algo que ha mostrado en sus redes sociales y de lo que se ha sentido orgulloso.

Desde entonces, la pareja ha compartido señales de que su relación se encontraba en perfectas condiciones. Sin embargo, para algunos internautas este viaje tendría otros motivos, relacionados con supuestos problemas dentro de su relación con la influenciadora Koral Costa.

