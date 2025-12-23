Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Koral Costa reveló si pasará Navidad con Omar Murillo, en medio de rumores de divorcio

Entérate de con quién pasará Navidad Koral Costa, tras reciente rumores de divorcio con el actor Omar Murillo. Toda la información en SuperLike.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Koral Costa aclara si estará con Omar Murillo en Navidad y sorprende a sus seguidores
Koral Costa aclara si estará con Omar Murillo en Navidad y sorprende a sus seguidores.

En medio de los rumores que rodean su relación, la influenciadora Koral Costa decidió romper el silencio y revelar si pasará la Navidad junto al actor Omar Murillo, avivando nuevamente las dudas sobre el verdadero momento que atraviesan como pareja y un posible divorcio.

¿Con quién pasará Navidad Koral Costa, esposa de Omar Murillo?

Koral Costa sorprendió a sus seguidores con una llamativa dinámica de preguntas y respuestas desde las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para hablar sobre diversos temas de interés, en medio de los rumores que han vuelto a crecer sobre un posible divorcio con Omar Murillo, conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Bola 8’.

Esto es lo que se sabe del supuesto divorcio de Koral Costa y Omar Murillo
Esto es lo que se sabe del supuesto divorcio de Koral Costa y Omar Murillo.

Y es que, durante esta dinámica, la también cantante recibió una pregunta bastante directa, pues querían saber si pasaría la Navidad junto a su esposo. Lejos de evadir el tema, Koral decidió responder con contundencia y, sin dar mayores detalles, dejó claro que no sería así.

La respuesta de Koral Costa no hizo más que avivar las dudas entre sus seguidores, quienes continúan atentos a cualquier señal que confirme o desmienta los rumores sobre el verdadero momento que atraviesa su relación con Omar Murillo.

¿Koral Costa y Omar Murillo ‘Bola 8’ se están divorciando?

Vale la pena destacar que antes de responder esta pregunta, la influenciadora hizo frente a los rumores sobre un posible divorcio con el actor para mencionar a sus seguidores que en los próximos días hablaría del tema. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre el momento exacto en el que lo haría.

Koral Costa y Omar Murillo estarían en proceso de divorcio
Koral Costa y Omar Murillo estarían en proceso de divorcio.

“Muy pronto estaremos hablando, muy pronto les contaré cositas. Hay cosas lindas que uno guarda, pero muy pronto tendremos una conversación ustedes y yo”.

Entretanto, Omar Murillo se ha mostrado muy feliz con su vida en España en donde emprendió con un restaurante de comida típica de la costa que ha tenido una gran recepción según ha mostrado en sus redes sociales.

