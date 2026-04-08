Koral Costa por fin revela la verdad sobre la orientación de Omar Murillo: ¿la dejó por otro?

En enero de 2026, Koral Costa confesó a través de sus redes sociales que su matrimonio con Omar Murillo había llegado a su fin, pues ya llevaban meses separados debido a que el actor se mudó a España.

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Luego de radicarse en el país europeo, Murillo estaría esperando a que Koral llegara, pero pasaron meses y finalmente esto no se dio, por lo que cada uno tomó la decisión de tomar destinos separados.

Aun así, la cantante contó toda la verdad y dejó claras las razones por las que terminaron y dijo que no era por falta de amor, sino porque cada uno tenía sus sueños.

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Así mismo, la exesposa de Omar habló tanto de la orientación del actor y de la de ella.

¿Qué dijo Koral Costa sobre su orientación y la de Omar Murillo?

Una vez más, Koral Costa habla sobre los rumores alrededor de la ruptura con Omar Murillo y reitera que no terminaron porque se les haya acabado el amor, sino porque él está siguiendo sus sueños y ella no puede detenerlo.

Koral Costa dice su verdad sobre Omar Murillo. (Foto: Canal RCN)

Además, desmintió que su divorcio se deba a que hubo terceros involucrados y también, mencionó que a ella no le gustan las mujeres y a Omar no le gustan los hombres, menos que le haya terminado por estar con otro.

Por otro lado, Koral dijo que su exesposo es un hombre maravilloso y que, además, tienen en común el negocio de la cevichería en España. Finalmente, ella reveló que estará sola por un buen tiempo, sin pareja y esperará un buen hombre.

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¿Por qué nacieron los rumores sobre la orientación de Omar Murillo y Koral Costa?

Koral Costa rompe el silencio sobre Omar Murillo. (Foto: Buen día, Colombia)

Por un lado, Koral Costa había confesado cuando todavía estaba con Omar que, a ella le gustaba Ana del Castillo y por eso, creyeron que le gustaban las mujeres en general, pero la cantante expresó que no es así.

Mientras que, el actor se ha visto en medio de rumores sobre el supuesto gusto por los hombres, debido a que ha posado en fotos y videos con conocidos, lo que ha despertado las sospechas de su orientación.

Ante tanto escándalo por el tema, Omar no ha desmentido nada, como sí lo ha hecho Koral, pero, tampoco ha confirmado que esto sea verdad, pues da de qué hablar, sin dar detalles.