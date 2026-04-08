Así fue la reacción de Isabella Ladera tras un inesperado momento que reveló Hugo García; ¿qué fue?

Hugo García, pareja sentimental de Isabella Ladera, compartió un curioso video en el que muestra la forma en la que duerme. Sin embargo, más allá de revelar algo de su relación, la reacción de la modelo venezolana al ver un curioso episodio se llevó toda la atención entre sus seguidores.

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¿Qué mostró Hugo García que generó una curiosa reacción en Isabella Ladera?

La pareja, que ha estado en medio de la conversación luego de confirmar que serán padres de un niño y de compartir varios detalles de su vida, publicó un video lleno de humor.

El video que fue compartido a través de sus redes sociales, donde suman miles de seguidores, Hugo García muestra supuestamente la forma en la que duerme junto a su pareja Isabella Ladera.

En la grabación se aprecia que la pareja de Isabella Ladera está teniendo un sueño en el que parece que está corriendo, debido a los movimientos de sus piernas y manos.

El video de Hugo García que dejó una curiosa reacción de Isabella Ladera. (Foto: AFP)

El video fue acompañado del mensaje: “Ella: Seguro está soñando con Ironman” seguido de “Yo:”, mientras se ve el video.

Sin embargo, el video también muestra que, en realidad, el sueño hace referencia a que está corriendo porque una cantidad de perros lo persigue, por lo que lo que estaría haciendo es intentar escapar de esa situación.

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera al ver la forma en la que está soñando Hugo García?

La reacción de Isabella Ladera no pasó desapercibida entre los seguidores, pues la modelo venezolana se muestra pendiente de su celular mientras ve el movimiento de las piernas y brazos.

Seguido de esta acción, Isabella Ladera, intenta despertarlo.

El video de Hugo García que dejó una curiosa reacción de Isabella Ladera. (Foto: AFP)

Tras el video, rápidamente la publicación de Hugo García se llenó de miles de corazones, en el que muchos de los usuarios reaccionaron con emojis de risas y no faltaron los comentarios: “Lo hubieras mordido”, haciendo referencia al sueño vs la realidad.

Recientemente, la pareja hizo la revelación de género del bebé que esperan, en la que mostraron su reacción al conocer que tendrían un niño y se vio cómo rompieron en llanto de la emoción al ver el azul en el interior del pastel.