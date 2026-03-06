Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Confesión de Koral Costa desata reacciones en medio de rumores sobre orientación de Omar Murillo

En medio de rumores sobre la orientación de su exesposo Omar Murillo, Koral Costa hizo inesperada confesión.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Confesión de Koral Costa genera revuelo en medio de rumores sobre orientación de Omar Murillo
Confesión de Koral Costa genera revuelo en medio de rumores sobre orientación de Omar Murillo. (Foto Caanal RCN).

En medio de rumores sobre la orientación de su exesposo Omar Murillo, la reconocida cantante Koral Costa sorprendió a sus seguidores al realizar una inesperada confesión sobre ella misma.

¿Qué confesó Koral Costa en redes sociales?

Luego de que confirmara su separación con el actor colombiano Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8’, y en medio de rumores en redes sobre su orientación tras mostrarse cercano con otros hombres, Koral Costa sorprendió con una inesperada confesión que tomó a todos por sorpresa.

Koral Costa y Omar Murillo
Koral Costa habló de su relación con Omar Murillo/Buen Día, Colombia

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa compartió un curioso mensaje en el que expresó que en ocasiones se creía un hombre.

La cantante explicó que a veces siente su energía masculina muy alta, a tal punto de asegurar que esta podría estar muy desarrollada.

“¿Les pasa que sienten que tienen la energía masculina muy desarrollada? A mí me pasa eso, a veces me creo un hombre”, comentó.

Sin embargo, dejó claro que ella es muy femenina, pues así lo ha demostrado en diversas ocasiones por este mismo medio, aunque reafirmó que tenía un hombre en ella que se mezclaba con su lado femenino.

“Ojo, y soy muy femenina, pero tengo un hombre por dentro”, agregó.

Lo cierto es que este tema sobre la energía femenina y masculina ha generado conversación en redes sociales en los últimos tiempos debido a lo que puede significar culturalmente en la actualidad.

¿Por qué se separó Koral Costa y Omar Murrillo?

Vale la pena recordar que Koral Costa y Omar Murrillo anunciaron su separación meses después de que el actor decidiera instalarse en España para iniciar un proyecto personal mientras la cantante continuaba en Colombia. Sin embargo, al parecer, la distancia habría hecho de las suyas haciendo que su relación se deteriorara rápidamente.

Desde entonces, la pareja se ha mantenido enfocada en sus proyectos personales cada uno en su país, mientras que los seguidores continúan haciéndose preguntas al respecto de esta situación que tomó a todos por sorpresa.

Famosa pareja del entretenimiento se separó: esto dijo Koral Costa tras críticas recibidas en redes
Así confirmó Koral Costa su separación con Omar Murillo. | Foto: Canal RCN
