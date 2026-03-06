Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Koral Costa habló de una posible participación en La casa de los famosos tras ruptura con Omar Murillo

Koral Costa nuevamente capturó la atención al referirse a esta posibilidad que desató diversas reacciones entre los internautas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Koral Costa durante su visita a La casa de los famosos Colombia 2024.
Koral Costa reveló si entraría a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Koral Costa, quien en las últimas semanas ha estado en medio de la polémica tras anunciar el fin de su relación con Omar Murillo, recientemente capturó la atención al hablar de una posible participación suya en La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN en el que estuvo su ahora expareja.

¿Qué dijo Koral Costa sobre una posible participación en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo Koral en su cuenta de Instagram, algunos internautas se mostraron interesados en saber si hay alguna posibilidad que se una al grupo de participantes de esta tercera temporada.

"No creo que a esta temporada entre más gente, la verdad no creo, ya ha entrado muchísima gente, no creo que esta temporada vayan a meter más", señaló la actriz.

Sin embargo, durante su aparición en sus historias, no descartó la oportunidad de aceptar la invitación por parte del Canal para ser parte del reality de convivencia en una nueva temporada, confesión con la que se mostró bastante expectante.

"Pero morch, esperemos, a ver si de pronto los puedo sorprender en una, uno nunca sabe," agregó la también empresaria colombiana.

Koral Costa y Omar Murillo en Buen día Colombia.
Esto dijo Koral Costa sobre la posibilidad de estar en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Koral Costa estará en La casa de los famosos Colombia? Esto dijo la actriz.

La revelación de Costa en redes sociales, llega luego de estar durante varias semanas siendo tema de conversación, esto luego de que ella y Omar, mejor conocido como 'Bola 8', dieran a conocer su decisión de terminar su relación, situación que incluso a llevado a que se generen rumores por parte de los internautas que aseguran que esta decisión respondería a un tema relacionado con la orientación del actor.

Sin embargo, durante una invitación que les hizo el programa Buen día Colombia, ambos fueron enfáticos en aclarar que su ruptura se dio luego de que ambos entendieran que, por ahora, sus proyectos y prioridades no los une como pareja, pues Murillo abandonó el país para cumplir su sueño de estudiar cine y televisión en Europa, una elección que, aunque dolorosa, ambos supieron aceptar.

