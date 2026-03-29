En un nuevo sábado de fiesta, los participantes de La casa de los famosos Colombia se dejaron llevar por el ambiente festivo del lugar y terminaron protagonizando inesperado momento que no pasó desapercibido entre los seguidores del programa.

¿Qué pasó entre Yuli Ruiz y Karola durante el sábado de fiesta en La casa de los famosos Colombia?

Y es que, fieles a sus personalidades, Marilyn Patiño y Karol Alcendra, no dudaron en mostrar que, en el reality todo puede pasar, especialmente si se trata de una noche de fiesta en la casa más famosa del país.

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Todo empezó justo cuando Karola estaba junto a Yuli Ruiz y se llevó una cereza a la boca, fue allí cuando sin medir palabras, ambas participantes se acercaron y la una le pasó la fruta a la otra.

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"A mí no me incomoda que nos b3semos todos, yo soy mente abierta para que sepan", la barranquillera segundos antes de que ocurriera el momento.

¿Karola y Marilyn se dieron un beso en La casa de los famosos Colombia?

Segundos después de la escena, Karola insistió en hacer un "jueguito" en el que los participantes debían nuevamente tomar las cerezas que estaban en su boca, por lo que en esta oportunidad Yuli, Eidevin y Marilyn se unieron y terminaron protagonizando un momento bastante cercano.

Marilyn y Karola protagonizaron cercano encuentro en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues casi que en cuestión de segundos inundaron el reciente post del Canal RCN, con decenas de mensajes en los que no se guardaron su opinión.

"Me encanta porque Karola da amor odio risa de todo", "Karola es la del contenido la amo", "Gran contenido", "Esa Karola le hace a todo lo que se mueve", es lo que se puede leer por parte de los televidentes del formato.

Por ahora, la atención continúa sobre lo que pasará esta noche, pues como cada domingo de eliminación, un participante tendrá que abandonar para siempre la competencia, por lo que cada uno de los respectivos fandom sigue votando de manera masiva para asegurar que su famoso favorito continúe una semana más en el juego.