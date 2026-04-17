Karola Alcendra reaparece en redes con contundente pulla: ¿es para Eidevin?

El pasado domingo 12 de abril, Karola Alcendra fue la eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 en la semana trece de la competencia.

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Precisamente, esta semana fue una de las más intensas de lo que va de la tercera temporada, debido a que el ambiente estuvo bastante hostil, de hecho, se dio una expulsión por decisión del público.

La convivencia se tornó difícil cuando Eidevin López y Alejandro Estrada cruzaron los límites al romper las reglas y por eso el jefe, fue radical con algunas decisiones.

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Por un lado, dejó que el futuro de Eidevin y del actor dependiera de Colombia, pero, además, envió a todos los participantes a placa sin opción de salvación y la dinámica de voto fue negativo, por lo que salió Karola.

¿Cómo reapareció Karola en redes tras su eliminación en La casa de los famosos Colombia?

Karola Alcendra hizo su respectiva gira de medios del Canal RCN tras salir de La casa de los famosos Colombia y allí habló bastante sobre su participación en la competencia.

Karola Alcendra dejó contundente pulla al aparecer en redes. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, su reaparición en redes sociales la hizo oficial a través de publicaciones en donde se ha dejado ver bastante linda, pero, en su más reciente post compartido en horas de la noche del jueves 16 de diciembre, una de sus imágenes llamó bastante la atención.

En el carrusel que reveló la exparticipante, está el pantallazo de un tweet que dice “Dios mío, líbrame de la gente finge quererme”.

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Esto llamó la atención entre los internautas, pues tomaron esto como una contundente indirecta y hasta vincularon a Eidevin López.

¿Por qué Eidevin López y Karola Alcendra no se han visto tras La casa de los famosos Colombia?

Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia el pasado jueves 9 de abril y Karola fue eliminada tres días después, por eso, los seguidores de su shippeo tenían la esperanza de ver su reencuentro por fuera de la competencia.

Karola hace pulla que es vinculada con Eidevin. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, esto no se dio, pues según lo que cada uno dijo en sus entrevistas es que se verían aprovechando que estaban en Bogotá, pero esto no sucedió y por eso, vincularon esa indirecta con López.

Aun así, se desconocen los detalles de qué pasará entre la parejita de reality y por ahora, sus seguidores estarán a la expectativa.