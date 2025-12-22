Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karol Samantha visitó a Epa Colombia junto a su hija previo a Navidad | VIDEO

Karol Samantha visitó a Epa Colombia junto a su hija previo a Navidad: la empresaria envió emotivo mensaje a sus fans.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El emotivo encuentro de Karol Samantha, su hija y Epa Colombia antes de Navidad
El emotivo encuentro de Karol Samantha, su hija y Epa Colombia antes de Navidad. (Foto Canal RCN).

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, enterneció a sus cientos de seguidores al compartir un mensaje que la empresaria envió tras recibirla junto a su hija en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, donde actualmente paga su condena.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la visita de Karol Samantha y su hija a Epa Colombia?

Por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karol Samantha reveló que visitó a Epa Colombia en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, lugar en el que actualmente paga su condena. La influenciadora estuvo acompañada por su hija Daphne Samara durante este encuentro, ocurrido el pasado domingo 21 de diciembre.

Karol Samantha llegó con su hija a ver a Epa Colombia en vísperas de Navidad
Karol Samantha llegó con su hija a ver a Epa Colombia en vísperas de Navidad. (Foto Canal RCN).

Aunque la joven creadora de contenido no entregó mayores detalles sobre lo que se vivió en este emotivo encuentro previo a Navidad, dejó ver que su pequeña hija se encontraba feliz tras haber visto a su mamá.

Artículos relacionados

Lo que sí compartió Karol fue el mensaje que la empresaria envió a sus seguidores, agradeciendo el apoyo que le han brindado en estos difíciles momentos de su vida.

¿Cuál fue el mensaje que Epa Colombia le envió a sus seguidores desde la ‘cárcel’?

En dicho audiovisual, Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, explicó que la empresaria envió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que continúan adquiriendo sus productos, pese a que actualmente no se encuentra al frente de su negocio debido a las circunstancias que atraviesa.

El emotivo encuentro de Karol Samantha, su hija y Epa Colombia antes de Navidad
El emotivo encuentro de Karol Samantha, su hija y Epa Colombia antes de Navidad. (Foto Canal RCN).

Según comentó Karol, Epa Colombia anhela el día en que recupere su libertad para volver a reunirse con sus seguidoras en sus tiendas físicas e interactuar con ellas de la misma manera en la que lo hacía meses atrás, antes de ser enviada a la cárcel por los hechos ocurridos durante las protestas de 2019.

Artículos relacionados

“Salimos de visitar al amor. Les manda muchos saludos y dice que definitivamente ustedes la dan toda; gracias por comprarnos y por hacerse la keratina con nosotros. Anhela verlas pronto”.

El mensaje de Epa Colombia no pasó desapercibido entre sus seguidoras, quienes reaccionaron con múltiples muestras de apoyo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de Karina García irrumpe en el mundo del modelaje Karina García

Hijo de Karina García sorprende y debuta oficialmente como modelo | VIDEO

Valentino, el hijo menor de Karina García siguió sus pasos y debutó oficialmente como modelo infantil.

Violeta Bergonzi le responde con contundencia a un seguidor. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el secreto de su éxito profesional: “No pierdo el tiempo en pendejadas”

Violeta Bergonzi sorprendió en redes al compartir cómo organiza su vida entre la televisión, la cocina y la maternidad.

Alexa Torrex rompió el silencio acerca de lo que opina su familia de su compromiso: esto dijo La casa de los famosos

Alexa Torrex rompió el silencio acerca de lo que opina su familia de su compromiso: esto dijo

Participante de La casa de los famosos Colombia se sinceró acerca de la opinión de su familia tras su propuesta de matrimonio.

Lo más superlike

Camilo y Evaluna compartieron una emotiva reflexión sobre la paternidad Camilo

Camilo y Evaluna compartieron detalles de sus novenas navideñas en casa

Descubre la reflexión de Camilo y Evaluna en la sexta puerta de su novena sobre ser luz cuando todo parece oscuro.

Muere la periodista y presentadora Margiory Fiaschi. Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Muere reconocida presentadora tras enfrentar una enfermedad cerebral

Las de siempre- actriz de masterchef celebrity Las de siempre

¿Quién es la finalista de MasterChef Celebrity 2025 que actuará en Las de siempre?

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn