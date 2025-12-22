Karol Samantha visitó a Epa Colombia junto a su hija previo a Navidad | VIDEO

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, enterneció a sus cientos de seguidores al compartir un mensaje que la empresaria envió tras recibirla junto a su hija en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, donde actualmente paga su condena.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

¿Cómo fue la visita de Karol Samantha y su hija a Epa Colombia?

Por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karol Samantha reveló que visitó a Epa Colombia en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, lugar en el que actualmente paga su condena. La influenciadora estuvo acompañada por su hija Daphne Samara durante este encuentro, ocurrido el pasado domingo 21 de diciembre.

Karol Samantha llegó con su hija a ver a Epa Colombia en vísperas de Navidad. (Foto Canal RCN).

Aunque la joven creadora de contenido no entregó mayores detalles sobre lo que se vivió en este emotivo encuentro previo a Navidad, dejó ver que su pequeña hija se encontraba feliz tras haber visto a su mamá.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

Lo que sí compartió Karol fue el mensaje que la empresaria envió a sus seguidores, agradeciendo el apoyo que le han brindado en estos difíciles momentos de su vida.

¿Cuál fue el mensaje que Epa Colombia le envió a sus seguidores desde la ‘cárcel’?

En dicho audiovisual, Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, explicó que la empresaria envió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que continúan adquiriendo sus productos, pese a que actualmente no se encuentra al frente de su negocio debido a las circunstancias que atraviesa.

El emotivo encuentro de Karol Samantha, su hija y Epa Colombia antes de Navidad. (Foto Canal RCN).

Según comentó Karol, Epa Colombia anhela el día en que recupere su libertad para volver a reunirse con sus seguidoras en sus tiendas físicas e interactuar con ellas de la misma manera en la que lo hacía meses atrás, antes de ser enviada a la cárcel por los hechos ocurridos durante las protestas de 2019.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

“Salimos de visitar al amor. Les manda muchos saludos y dice que definitivamente ustedes la dan toda; gracias por comprarnos y por hacerse la keratina con nosotros. Anhela verlas pronto”.

El mensaje de Epa Colombia no pasó desapercibido entre sus seguidoras, quienes reaccionaron con múltiples muestras de apoyo.