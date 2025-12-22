¿Quién es la finalista de MasterChef Celebrity 2025 que actuará en Las de siempre?

Una de las finalistas de MasterChef Celebrity Colombia 2025 regresará a las pantallas en la nueva producción de Canal RCN, Las de siempre.

Su participación ha despertado gran expectativa entre los seguidores del reality y de las telenovelas nacionales, pues asumirá un personaje complejo y cargado de emociones dentro de una historia que aborda las segundas oportunidades y la reinvención después de los 40 años.

¿Quién es la finalista de MasterChef Celebrity Colombia 2025 que participará en la nueva producción de Canal RCN “Las de siempre”?

Carolina Sabino, finalista de MasterChef Celebrity Colombia 2025, hace parte del elenco de la nueva producción de Canal RCN, Las de siempre. La actriz y cantante regresa a la ficción televisiva con un personaje de alto impacto emocional, en una historia que aborda las crisis, las segundas oportunidades y la reinvención después de los 40 años.

¿Qué papel interpreta Carolina Sabino en "Las de siempre"?

Carolina Sabino interpreta a Xiomara Franco, una mujer de 40 años encantadora y persuasiva, capaz de convencer a cualquiera de ayudarla. Sin embargo, detrás de esa imagen se esconde una personalidad manipuladora y marcada por la 4dicción.

Xiomara continuó consumiendo sustancias psicoactivas durante los primeros años de vida de su hija Valeria y, tras la pérdida de su segundo hijo en un ab0rto espontáneo, se hundió en una espiral de culpa y autodestrucción de la que no ha logrado salir.

Aunque regresa constantemente a casa movida por el amor a su hija, siempre termina alejándose. Su vida da un giro cuando está al borde de la muerte y comprende que su familia ya no existe y que Duván ha decidido rehacer su vida con otra persona.

Carolina Sabino interpreta a Xiomara Franco, una mujer de 40 años encantadora y persuasiva. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la trama de Las de siempre?

Las de siempre cuenta la historia de cuatro amigas de la universidad que creen tener su vida resuelta a los 40 años, hasta que una serie de crisis personales las enfrenta a una realidad completamente distinta.

Una ejecutiva descubre que su matrimonio y su carrera “perfectos” eran una farsa; una madre soltera pierde el rumbo cuando su hija sorda decide estudiar en el exterior; una esposa enamorada descubre que su “príncipe azul” es un narcisista y acosador; y una eterna adolescente enfrenta un polémico embarazo siendo considerada una “madre añosa”.

Juntas deberán reconstruirse, reinventarse y encontrar la felicidad en medio del caos. La novela rompe estereotipos sobre la edad y muestra los 40 como una etapa de fortaleza, claridad y nuevas oportunidades.

La novela cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Rafael Novoa, Verónica Orozco, Juliana Galvis, Viña Machado, Iván López, Diana Wiswell, Carolina Acevedo, Tuto Patiño, Mario Espitia, Jair Romero, Bárbara Perea, Alisson Joan, entre otros.

¿Cuándo se estrena "Las de siempre", la nueva producción de Canal RCN?

Las de siempre llegará a la pantalla de Canal RCN el martes 13 de enero a las 9:30 p. m., en horario estelar.

Las de siempre llega el martes 13 de enero a las 9:30 p.m. (Foto Canal RCN)

La producción promete conquistar a los televidentes con una historia cercana, intensa y profundamente humana, que aborda las crisis personales, la amistad y la posibilidad de reinventarse después de los 40 años, a través de personajes reales y situaciones con las que muchos podrán identificarse.