Karol Samantha compartió emotiva foto de Epa Colombia junto a su hija
Karol Samantha, prometida de la empresaria Epa Colombia, quien se encuentra privada de la libertad, compartió una emotiva foto de la influenciadora junto a su pequeña hija Daphne Samara.
¿Cuál fue la foto que Karol Samantha compartió de Epa Colombia y su hija?
En las últimas horas Karol Samantha sorprendió a los internautas al compartir una emotiva fotografía de Epa Colombia junto a la pequeña Daphne para celebrar sus 17 meses de vida.
Esta instantánea sería la primera que la reconocida pareja compartió a sus seguidores cuando Epa dio a luz, pues según se ve en la foto la influenciadora se encontraba aún en la camilla del hospital, mientras su pequeña bebé permanecía acostada en su pecho luciendo la que sería su primera muda de recién nacido.
“Hoy cumplimos 17 meses siendo las mamis de esta hermosa princesa que Dios nos regaló. No hemos podido compartir como quisiéramos y un día pensamos, pero le damos la gloria a Dios, quien siempre nos ha respaldado en todo momento y lugar. Y tenemos la confianza y fe en el que pronto estaremos juntas"
¿Epa Colombia y su hija se reencontraron durante el cumplimiento de su condena?
Epa Colombia fue detenida el pasado 27 de enero por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y desde entonces ha permanecido privada de la libertad. Aunque la influenciadora ha recibido visitas de familiares y amigos cercanos, aún no se ha reencontrado con su pequeña hija Daphne Samara, pues al parecer no querría a su hija en este ambiente.
Ahora que la influenciadora fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor hacia la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá, fanáticos de la empresaria esperan que pueda reencontrarse con la menor, pues las condiciones en este nuevo lugar habrían mejorado su calidad de vida mientras cumple con su condena.
Así mismo, Karol Samantha compartió un esperanzador mensaje con el que aseguró que pronto estarían juntas.
"Mamá, te amamos con todo nuestro ser y te admiramos tanto, has sido la mejor guerrera. Pronto juntas"