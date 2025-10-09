Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karol Samantha compartió emotiva foto de Epa Colombia junto a su hija

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, compartió emotiva foto de la influenciadora junto a su hija Daphne.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La emotiva postal de Epa Colombia con su hija que reveló Karol Samantha
Karol Samantha enternece con foto de Epa Colombia y su hija. (Foto Canal RCN).

Karol Samantha, prometida de la empresaria Epa Colombia, quien se encuentra privada de la libertad, compartió una emotiva foto de la influenciadora junto a su pequeña hija Daphne Samara.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la foto que Karol Samantha compartió de Epa Colombia y su hija?

En las últimas horas Karol Samantha sorprendió a los internautas al compartir una emotiva fotografía de Epa Colombia junto a la pequeña Daphne para celebrar sus 17 meses de vida.

Karol Samantha compartió emotiva foto de Epa Colombia con su hija
Karol Samantha sorprendió con tierna foto de Epa Colombia y su pequeña. (Foto Canal RCN).

Esta instantánea sería la primera que la reconocida pareja compartió a sus seguidores cuando Epa dio a luz, pues según se ve en la foto la influenciadora se encontraba aún en la camilla del hospital, mientras su pequeña bebé permanecía acostada en su pecho luciendo la que sería su primera muda de recién nacido.

Artículos relacionados

“Hoy cumplimos 17 meses siendo las mamis de esta hermosa princesa que Dios nos regaló. No hemos podido compartir como quisiéramos y un día pensamos, pero le damos la gloria a Dios, quien siempre nos ha respaldado en todo momento y lugar. Y tenemos la confianza y fe en el que pronto estaremos juntas"

¿Epa Colombia y su hija se reencontraron durante el cumplimiento de su condena?

Epa Colombia fue detenida el pasado 27 de enero por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y desde entonces ha permanecido privada de la libertad. Aunque la influenciadora ha recibido visitas de familiares y amigos cercanos, aún no se ha reencontrado con su pequeña hija Daphne Samara, pues al parecer no querría a su hija en este ambiente.

Epa Colombia y su hija protagonizan la foto que compartió Karol Samantha
Karol Samantha reveló especial foto de Epa Colombia con su bebé. (Foto Canal RCN).

Ahora que la influenciadora fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor hacia la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá, fanáticos de la empresaria esperan que pueda reencontrarse con la menor, pues las condiciones en este nuevo lugar habrían mejorado su calidad de vida mientras cumple con su condena.

Artículos relacionados

Así mismo, Karol Samantha compartió un esperanzador mensaje con el que aseguró que pronto estarían juntas.

"Mamá, te amamos con todo nuestro ser y te admiramos tanto, has sido la mejor guerrera. Pronto juntas"

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Koral Acosta reaccionó al escándalo de Beéle e Isabella Ladera: pidió empatía Talento nacional

Isabella Ladera y Beéle: Koral Costa dio su opinión frente al video filtrado y pidió empatía

Koral Costa rompió el silencio y sorprendió con su reacción al polémico video de Isabella Ladera y Beéle.

Luisa Fernanda W se refirió a polémica de Beéle e Isabella Ladera Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se pronunció sobre polémica de Isabella Ladera y Beéle: "No seamos ignorantes"

La influenciadora Luisa Fernanda W opinó sobre la controversia de Isabella Ladera y Beéle y dejó reflexión a sus seguidores.

Viral

Cara Rodríguez y Valentino Lázaro le habrían fuerte indirecta a Isabella Ladera

Tras la polémica por el video de Isabella Ladera y Beéle, Cara Rodríguez y Valentino Lázaro habrían lanzado pulla.

Lo más superlike

coldplay Viral

Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras el escándalo en concierto de Coldplay

Andrew Cabot aclara que ya estaba separado de Kristin antes del polémico momento en un concierto de Coldplay.

Pichingo, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Crece la lista de delantales negros en MasterChef: les va mal a Valentina Taguado y Pichingo

Isabella Ladera y Beéle Viral

Videos musicales de Beéle en los que Isabella Ladera es protagonista

Tatuajes que atraen buena energía y mejoran tu karma Salud y Belleza

El significado espiritual de los tatuajes: estos son los que potencian el karma y la buena suerte

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán