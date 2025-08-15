Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G compartió su experiencia en México con un emotivo post

Karol G viajó a México para grabar con Marco Antonio Solís y terminó viviendo un recorrido lleno de música, tradición y emociones que compartió en sus redes sociales..

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karol G será la estrella del medio tiempo en el debut de la NFL en Brasil por YouTube
Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil transmitido por YouTube. (Foto AFP: Dia Dipasupil).

Karol G volvió a México, pero esta vez su viaje tuvo un significado mucho más especial, pues a través de sus redes sociales, la artista compartió un conjunto de imágenes que capturan momentos memorables de su más reciente visita al país, donde mezcló trabajo, turismo y encuentros que marcaron profundamente su experiencia.

¿Qué se puede ver en las fotos que Karol G compartió con sus seguidores?

En las fotografías publicadas, la cantante se dejó ver recorriendo calles llenas de historia, degustando platillos típicos y brindando con bebidas locales.

También hay fotografías con la bandera mexicana y lució el tradicional sombrero de mariachi, gesto que fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, todo esto formó parte de un viaje que, según ella misma expresó, tuvo un valor emocional enorme.

¿Cuál fue la razón por la que Karol G visitó México?

El motivo principal de su estadía fue encontrarse cara a cara por primera vez con Marco Antonio Solís, “El Buki”, para grabar juntos el videoclip de Coleccionando Heridas, tema incluido en el álbum Tropicoqueta.

Karol G en México junto a un ídolo de su infancia.
Karol G mostró todo lo que hizo en México junto a Marco Antonio Solís a través de un post en redes sociales. (Foto AFP: Romain Maurice).

Y aunque la colaboración musical ya estaba confirmada desde hace un tiempo, este encuentro presencial se convirtió en un momento soñado para la colombiana, quien ha declarado en más de una ocasión su admiración por el cantautor mexicano.

¿Cuándo fue el rodaje del videoclip de Karol G junto a Marco Antonio Solís?

La grabación se llevó a cabo el 4 de agosto en Ciudad de México, y no solo reunió a dos íconos de la música de diferentes generaciones, sino que también cumplió una promesa que Karol G había hecho a sus fans.

Semanas antes, lanzó un concurso para que varios de ellos pudieran participar como extras en el video, y muchos ganadores pudieron vivir de cerca la magia del rodaje.

Karol G viajó a México, se vistió de mariachi y grabó con Marco Antonio Solís. ¡Sueño cumplido!
Karol G y Marco Antonio Solis grabaron videoclip juntos/AFP: Robyn Beck/Michael Tran

Los comentarios en redes sociales destacan la manera en que la fusión entre ambos artistas logra despertar nostalgia y, al mismo tiempo, aportar un toque único de la música latina.

El paso Karol G por México no solo quedó marcado por la oportunidad de trabajar con uno de sus grandes referentes, sino también por la conexión genuina que logró con el país y su gente, un viaje que, más allá de lo profesional, parece haberle dejado recuerdos que no olvidará nunca y la certeza de que la música sigue siendo un puente que une culturas y generaciones.

