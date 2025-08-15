Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García comparte extraño mensaje en medio de rumores de ruptura con Altafulla

Karina García sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje que hace referencia a la soltería: "Hombres abundantes llegan".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García sorprendió con video en medio de rumores de ruptura
Karina García sigue avivando los rumores de ruptura con Altafulla. (Foto Canal RCN)

Altafulla, ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, y la modelo Karina García han despertado sospechas de ruptura al dejar de aparecer juntos y ante un sorpresivo silencio en redes.

Karina García llevaba varios días sin compartirles contenido a sus seguidores en redes sociales y fue hasta el pasado 14 de junio que la influenciadora volvió a compartir contenido.

La modelo antioqueña apareció desde sus historias de Instagram para contarles a sus seguidores que les tenía preparado un video para darles una noticia que habían estado preguntándole, sin dar más detalles.

Estas declaraciones aumentaron la intriga de sus seguidores y muchos se mostraron confundidos en si la modelo iba a responder al tema de Altafulla o les daría una noticia sobre otro tema.

Es una noticia que todos estamos esperando hace varios días.

Karina García apareció en redes en medio de rumores de ruptura
Tras esta primera aparición, la modelo paisa apareció de nuevo en sus historias de Instagram en la tarde el 15 de agosto en donde se dejó ver entrenando junto a Yaya Muñoz, José Rodríguez, Mav y su hija Isabella Vargas.

Sin embargo, lo curioso que hizo la antioqueña fue publicar un video en el que se dejaba ver entrenando con un audio de fondo con su voz en el que dice que a su vida llegará un hombre abundante.

Los hombres abundantes llegan a nuestras vidas, nos aman, nos respetan, nos valoran, nos llevan a Santorini, nos dan regalos costosos, nos pagan el arriendo.

Como era de esperarse este video publicado por Karina García en sus historias de Instagram no ha pasado por desapercibido y las opiniones están divididas.

Por un lado, algunos creen que el audio que colocó la modelo con el tema de los hombres abundantes en su vida no era casualidad y más en este momento en el que sus seguidores no saben qué pasó con Altafulla.

No obstante, algunos de sus fanáticos creen que, aunque si es extraño su distanciamiento con Altafulla, el audio utilizado por la modelo fue solo casualidad y fiel a su personalidad.

