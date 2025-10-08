¿Karina y Altafulla terminaron? Esto contó el presentador Santiago Vargas sobre el tema

Desde hace un par de días en las redes sociales y las plataformas de chismes de la farándula colombiana se está hablando de un posible rompimiento entre la modelo Karina García y el cantante Altafulla, quienes iniciaron su relación en La casa de los famosos Colombia, reality en el que los dos participaron y, al final, hicieron un equipo que le permitió al costeño ganar.

Artículos relacionados Karina García Karina García genera sospechas sobre su posible ruptura con Altafulla | VIDEO

Han sido varias las razones por las que se habla de una ruptura entre Karina García y Altafulla.

¿Por qué en redes sociales se está diciendo que Karina García y Altafulla terminaron?

Los rumores comenzaron por varios hechos, entre ellos, que no se les ha vuelto a ver juntos y eso era algo que no sucedía desde que se había terminado el reality, pues los dos suelen compartir mucho tiempo tanto en viajes como en sus propios hogares.

Pero también hubo un video de Karina, hablando un poco mal de los hombres, que aumentó las sospechas e hizo que los fans se lamentaran por la posible ruptura.

“No me vuelvo lesbi4n4 porque amo la presencia fuerte, la voz, el perfume, el pecho y las manos grandes de esas porquerías” dice el texto del clip publicado por la también influencer.

Karina García estaría cansada de los hombres, según video que publicó.

¿Qué dijo Santiago Vargas sobre la relación de Karina García y Altafulla?

No obstante, quien ahora salió en defensa de la relación fue el presentador de farándula del programa Mañana Express, Santiago Vargas, quien publicó un video en redes sociales afirmando que la pareja no había terminado y que simplemente estaban trabajando, cada uno, en los proyectos de sus carreras.

Santiago le explicó a su audiencia digital que cuando dos famosos con tantos proyectos se hacen pareja es normal que pasen algún tiempo alejados porque no siempre van a coincidir en la ubicación de sus trabajos.

“Cuando yo entiendo que hay una pareja y, como los veo a ellos, es que cada uno tiene sueños en común y de manera individual, entonces cada uno está trabajando por lo de ellos” comentó el famoso.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Así fue el emotivo reencuentro entre Yaya Muñoz y Karina García en Bogotá

En los comentarios del video, reposteado ya por las cuentas de Instagram de chismes, los fans de la pareja revelan que vuelven a tener esperanzas con el futuro de esa relación y piden que se les deje de juzgar por cómo viven.