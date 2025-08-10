¿Karina García ya no peleará contra Karely Ruiz?: esto fue lo que dijo
Karina García ha mostrado preparación para el enfrentamiento contra Karely Ruiz, pero insinuó que podría arrepentirse de pelear.
Se acerca el día para el enfrentamiento entre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García y la influencer mexicana, Karely Ruiz, quienes estarán en el ring de Stream Fighters en los próximos días.
¿Cuándo y en dónde será la pelea entre Karina García y Karely Ruiz?
El evento organizado por el streamer Westcol en donde varias celebridades se enfrentarán en el ring de Stream Fighters se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre.
El combate entre Karely Ruiz y Karina García y el de otras personalidades de la farándula, será en el Coliseo MedPlus y así mismo, se transmitirá en vivo.
¿Cómo se ha preparado Karina García para su combate contra Karely Ruiz?
Desde junio de 2025 cuando se conoció quiénes se enfrentarían, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia inició su preparación física, pues se le ha visto en sus redes sociales las largas jornadas que tiene en su día para enfocarse en el entrenamiento.
Entre su preparación, Karina García va al gimnasio para hacer los ejercicios que le ayuden con su fuerza y la coordinación de su cuerpo, además, el boxeo, lo más importante para su combate contra la mexicana; todo esto lo complementa con la disciplina que debe tener en su alimentación
¿Cómo se siente Karina García días antes de su pelea con Karely Ruiz?
La influencer dejó claro el pasado 7 de octubre que “no quiere” pelear, pues siente temor de que algo pueda salir mal, como, por ejemplo, que su rostro salga lastimado y, además, Karina reveló que se siente nerviosa y ansiosa.
Esto fue lo que García le confesó a su hija a través de sus historias de Instagram, pues la joven le preguntó a su madre cómo se sentía días antes de este esperado encuentro que la ha mantenido inquieta en los las últimas semanas.
¿Karina García se arrepintió de enfrentarse a Karely Ruiz?
En sus historias de Instagram, Karina García subió una foto con la indumentaria de boxeo y escribió: "¿será que me puedo arrepentir?" y al lado del texto le añadió un emoji con cara de preocupación.