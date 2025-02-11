Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García tuvo agarrón con participante y sorprendió con su reacción: "a mí me respeta"

Karina García le respondió a Moyeta en La mansión de Luinny luego de que se fuera en su contra.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García discute con Moyeta
Karina García le respondió a Moyeta/Canal RCN

La influenciadora Karina García sorprendió a sus fanáticos luego de presentar un altercado con una de sus compañeras en el reality 'La mansión de Luinny'.

Artículos relacionados

¿Con quién tuvo agarrón Karina García en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido está presentando varias diferencias con Gailen Cristina Cordero Beriguete, más conocida como 'La Moyeta'.

Karina García tuvo encontrón con moyeta

Su altercado comenzó luego de que Karina García se equivocara y en lugar de llamarla La Moyeta le dijera La Molleja, algo que ofendió a la participante.

Karina García se disculpó por la equivocación, pero ella no quiso aceptarla y comenzó a criticarla.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Karina García a La Moyeta?

En medio de una dinámica en el programa, Karina García se sinceró sobre la situación y le dijo todo lo que pensaba tras darse cuenta que estaba hablando mal de ella.

Karina García sorprendió tras discusión en La mansión de Luinny

Le indicó que no entendía por qué estaba "envenenando" a sus compañeras en su contra y le pidió que la respetara.

"Irrespetuosa, primero me puso el dedo así (levantó su dedo de en medio) y segundo estás diciendo 'tarde que temprano le va a salir el verdadero papel', mi reina esta soy yo, aquí en la China y donde sea. Usted a mí me respeta", le expresó.

La mujer reaccionó criticándola y Karina García le indicó que era una insegura y que era evidente que la envidiaba porque ella no le había nada malo, más allá de la equivocación que tuvo con su apodo, de cuyo momento volvió a disculparse.

"Perdón de todo corazón, pero por esa equivocación que no fue burla, yo en ningún momento la insulté. Lo único que he hecho para caerle mal a esa señorita es respirar y existir, es más yo ni la miro, me sonreía y la única hipócrita aquí eres tú", añadió.

Artículos relacionados

Tras sus palabras otra de las compañeras apoyó a Karina García y le resaltó que ella incluso pidió votos a su team para que la apoyaran, tildándola de "desagradecida".

El momento causó sorpresa en redes sociales, donde muchos internautas indicaron que sin duda alguna Karina García está mostrando una mujer con más carácter tal y como señaló antes del ingresar al reality, pues confesó que ya no se iba a dejar humillar como lo habían hecho con ella sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El sentido mensaje de la madre de B-King Talento nacional

Mamá de B-King revela un desgarrador mensaje por la ausencia de su hijo

Con un conmovedore mensaje, madre de B-King revela la nostalgia que está atravesando tras el fallecimiento de su hijo.

Karina García intenta arreglar loque dañó Yina Calderón Karina García

Karina García intenta arreglar el muñeco que dañó Yina Calderón en La mansión de Luinny

Karina García generó gracia, pero mucha ternura al intervenir en pelea de Yina Calderón y La Diabla en La mansión de Luinny.

Karina García

Así reaccionó Karina tras fuerte agarrón de Yina Calderón con 'La diabla': intentó separarlas

Karina García reaccionó al fuerte encontrón de Yina Calderón con La diabla en La mansión de Luinny.

Lo más superlike

Westcol y Feid Feid

Westcol arremete contra Feid: "es mi único enemigo"

El streamer Westcol estrenó videoclip musical y se fue contra el artista Feid tras terminar baneado.

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó