Karina García tuvo agarrón con participante y sorprendió con su reacción: "a mí me respeta"

La influenciadora Karina García sorprendió a sus fanáticos luego de presentar un altercado con una de sus compañeras en el reality 'La mansión de Luinny'.

¿Con quién tuvo agarrón Karina García en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido está presentando varias diferencias con Gailen Cristina Cordero Beriguete, más conocida como 'La Moyeta'.

Su altercado comenzó luego de que Karina García se equivocara y en lugar de llamarla La Moyeta le dijera La Molleja, algo que ofendió a la participante.

Karina García se disculpó por la equivocación, pero ella no quiso aceptarla y comenzó a criticarla.

¿Qué le dijo Karina García a La Moyeta?

En medio de una dinámica en el programa, Karina García se sinceró sobre la situación y le dijo todo lo que pensaba tras darse cuenta que estaba hablando mal de ella.

Le indicó que no entendía por qué estaba "envenenando" a sus compañeras en su contra y le pidió que la respetara.

"Irrespetuosa, primero me puso el dedo así (levantó su dedo de en medio) y segundo estás diciendo 'tarde que temprano le va a salir el verdadero papel', mi reina esta soy yo, aquí en la China y donde sea. Usted a mí me respeta", le expresó.

La mujer reaccionó criticándola y Karina García le indicó que era una insegura y que era evidente que la envidiaba porque ella no le había nada malo, más allá de la equivocación que tuvo con su apodo, de cuyo momento volvió a disculparse.

"Perdón de todo corazón, pero por esa equivocación que no fue burla, yo en ningún momento la insulté. Lo único que he hecho para caerle mal a esa señorita es respirar y existir, es más yo ni la miro, me sonreía y la única hipócrita aquí eres tú", añadió.

Tras sus palabras otra de las compañeras apoyó a Karina García y le resaltó que ella incluso pidió votos a su team para que la apoyaran, tildándola de "desagradecida".

El momento causó sorpresa en redes sociales, donde muchos internautas indicaron que sin duda alguna Karina García está mostrando una mujer con más carácter tal y como señaló antes del ingresar al reality, pues confesó que ya no se iba a dejar humillar como lo habían hecho con ella sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia.