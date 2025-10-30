Karina García terminó en el hospital tras evento de boxeo; la paisa contó lo que nadie supo

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos lo que ocurrió luego de su enfrentamiento contra Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4', evento organizado por Westcol.

¿Qué pasó luego de que Karina García se enfrentara contra Karely Ruiz?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo donde dio a conocer detalles de lo que pasó tras su combate en el ring de boxeo y que muy pocos sabían.

La paisa relató que luego de que se bajó del ring se sintió bastante mal y cuando iba camino al camerino se desmayó.

Después comenzó a vomitar y muchos pensaron que estaba vomitando s*ngre, pero ella explicó que era producto de la remolacha que consumió para que le ayudara con la altura de Bogotá.

La influenciadora estaba tan mal, que la sacaron en camilla y la trasladaron a una ambulancia, que la llevó a una clínica.

"Yo no estaba consciente, yo no estaba en este plano terrenal, Dios me dio una nueva oportunidad de estar aquí con ustedes contándoles mi experiencia como boxeadora élite, me m*rí y reviví", dijo la paisa con el humor que la caracteriza.

¿Qué pasó con Karina García en el hospital?

Isabella Vargas, hija de Karina García, fue quien la acompañó en la ambulancia, desde donde la paisa llamó a su mánager y entre los dientes lo cuestionó si se había visto linda en la entrada que hizo con Yailin, pues era lo único que le preocupaba.

Una vez llegaron a la clínica Karina García logró estabilizarse y cuando los médicos la iban a medicar y hacerle exámenes, ella pidió el alta voluntaria, detallando que gracias a su labor de enfermera años atrás tenía conocimiento de que si ella como paciente quería irse podía hacerlo, pues no quería perderse el remate que tenía con Yailin y los demás.

Su mánager le recomendó que se dejara medicar y revisar a profundidad y ella no quiso.

Karina García indicó que estaba descalza y se veía muy mal, por lo que tomó una de las sábanas de la clínica, se cubrió y salió del hospital para el apartamento y poder arreglarse para irse de fiesta.

"Yo era que no me graben, parecía un espanto, María la del barrio pidiendo limosna, a mí no me importó", agregó.

Indicó que, dos días después sí empezó a sentir los dolores del enfrentamiento, tanto que no pudo viajar a Medellín cuando lo tenía planeado, por lo que, tuvo que recuperarse bien para poder viajar.