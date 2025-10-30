Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aspirante a La casa de los famosos Colombia respondió a críticas tras tener exnovio en la cárcel

Esto dijo aspirante de La casa de los famosos Colombia luego de que le recordaran que su expareja está en prisión.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alejandra Martínez en La casa de los famosos Colombia
Alejandra Martínez respondió a críticas por su expareja/Canal RCN

Alejandra Martínez, aspirante a La casa de los famosos Colombia, sorprendió a varios de los seguidores del programa al revelar que está recibiendo algunas advertencias de seguidores de hablar sobre su pasado.

¿Qué advertencias ha recibido Alejandra Martínez tras aspirar a La casa de los famosos Colombia?

La mujer confesó en entrevista con Mix que ha recibido algunos mensajes de algunos internautas que la han amenz*do con revelar quién es su expareja.

Alejandra Martínez sobre su exnovio

"Ojalá todos supieran quién es ahora tu exnovio", son algunos de los mensajes que le han llegado.

¿Qué dijo Alejandra Martínez sobre su exnovio?

La deportista indicó que, no quería que se generaran rumores al respecto y más mensajes de este tipo, por lo que decidió hablar al respecto.

Alejandra Martínez aclara situación con su exnovio

"Les voy a decir de una vez (...) yo duré cuatro años con alguien que era comerciante y hubo un problema y esta es la hora que está en la cárcel, lleva un año y no sé qué fue lo que pasó con él. Fue un año después de que yo me dejara con él, pero de pronto se ponen a decir que Aleja seguro tenía vínculos con su expareja", dijo.

Señaló que a él no le han hecho juicio y hay muchas especulaciones alrededor sobre negocios mal hechos, entre otros, pero indicó que quería aclararlo para que no la sigan amenz*ndo al respecto ni inventando cosas sobre ella.

"No tengo ningún vínculo, esta es la hora que no sé, y esto es un mensaje para los haters, si me quieren dar por eso, no nenes", agregó.

Cabe destacar que, la modelo se encuentra haciendo campaña para que puedan votar por ella e ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Martínez está compitiendo contra cinco creadoras de contenido y modelos más, que también desean hacer parte de la casa más famosa de Colombia.

Por ahora, ella sigue cautivando y entreteniendo a sus fanáticos para que pueda apoyar y cumpla el sueño de estar en el reality, cuyo único confirmado hasta el momento ha sido el influenciador Nicolás Arrieta.

