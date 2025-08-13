Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sorprendió entrenando con Westcol para el ring

Así fue el entrenamiento de Karina García con Westcol para su enfrentamiento con Karely Ruíz.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García entrenando con Westcol
Karina García entrenando con Westcol para su enfrentamiento/Canal RCN

La influenciadora Karina García sorprendió a sus millones de fanáticos al mostrar un poco de lo que fue su más reciente entrenamiento para su enfrentamiento contra la mexicana Karely Ruiz en el evento 'Stream Figthers 4'.

¿Por qué Karina García competirá contra Karelys Ruiz?

El streamer Westcol decidió hacer una nueva edición de su evento Stream Figthers, donde varios influenciadores se enfrentan en el ring de boxeo para ofrecer todo un espectáculo a sus fanáticos.
Para la edición de este 2025, el streamer decidió convocar a la influenciadora Karina García, quien aceptó la propuesta como reto personal.

Karina García con Westcol

Desde que se reveló la noticia, la influenciadora ha estado entrenando, pero no ha dado a conocer muchos aspectos de su entrenamiento, detallando que prefiere mantenerlo más privado.

¿Cómo se mostró Karina García entrenando para el ring?

El streamer Westcol fue el encargado de revelar las imágenes por medio de sus historias en su cuenta de Instagram , donde compartió un video en el que se mostró entrenando junto a la paisa.
En la grabación se ven los dos con los guantes de boxeo, donde ella compite con él y muestra cuánto a avanzado.

"¿Están listos para el stream figthers este año? Este año rompemos todos los récords nuevamente", escribió el joven.

Tras su revelación, lograron miles de corazones y comentarios, donde algunos los llenaron de halagos por su entrenamiento, mientras que otros no dudaron en comparar con los entrenamientos de Karely Ruíz, donde se ve un poco más fuerte.

Cabe destacar que, Karina García y Westcol son amigos desde hace un buen tiempo y el streamer le señaló que él la iba a ayudar con sus entrenamientos y lo está cumpliendo.

Es importante recordar que, Westcol tuvo un enfrentamiento en la Velada en España, en cuya competencia perdió, pero sigue entrenando para su próxima competencia en México contra Mario Bautista, donde muchos apuestan por él en este segundo enfrentamiento.

Karina García contra Karely Ruíz

Por ahora, Karina García sigue entrenando para lo que será su encuentro contra Karely Ruiz el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

