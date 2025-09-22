Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sorprendió con nuevo retoque en el rostro: así luce ahora

Karina García sorprendió con un nuevo cambio en su rostro tras recibir cientos de críticas en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué se hizo Karina García? Así se ve después de su último retoque estético
Karina García reaparece con nuevo retoque en el rostro: su cambio no pasó desapercibido. (Foto Canal RCN).

Karina García, reconocida influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió en las últimas horas con un nuevo retoque en su rostro luego de recibir cientos de críticas en redes sociales.

¿Cuál fue el retoque que Karina García se realizó en el rostro?

En un reciente en vivo realizado por medio de su cuenta oficial de TikTok, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García sorprendió a los internautas con un nuevo cambio en su rostro.

Así luce Karina García tras realizarse un nuevo procedimiento en el rostro
El nuevo retoque de Karina García que tiene a sus fans comentando en redes. (Foto Canal RCN).

La reconocida creadora de contenido paisa, quien se encontraba celebrando el Día del amor y la amistad, les informó a sus seguidores que se había realizado un nuevo cambio en su rostro y quería ver qué tan detallistas eran al momento de descifrar cuál era.

"Vamos a ver qué tan detallistas son mis seguidores. ¿Qué me ven de raro? Yo simplemente voy a decir: analícenme, véanme...”

La mayoría de los internautas comentó que el cambio estaba en su cabello debido a que había regresado a sus extensiones, pero no fue así. Sin embargo, hubo quienes acertaron al mencionar el cambio en sus dientes.

¿Por qué Karina García fue criticada por su diseño de sonrisa?

Vale la pena recordar que este nuevo cambio en Karina García se llevó a cabo luego de recibir cientos de críticas en redes sociales por su anterior diseño de sonrisa, pues la joven influenciadora había optado por lucir unos dientes mucho más grandes de los que eran acorde a su armonía facial.

Karina García reveló cómo quedó después de someterse a un nuevo retoque facial
Este es el nuevo retoque en el rostro de Karina García. (Foto Canal RCN).

“Ustedes tienen derecho a decirme todo sobre mis dientes, pero ya, el hecho de que yo lo ame y los adore, pues tampoco quiere decir que yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan”, señaló en aquel momento.

Aunque Karina defendió su cambio en diversas ocasiones, finalmente pareció haber escuchado los comentarios de los internautas y decidió sorprender con un nuevo diseño de sonrisa que sí se ajustaba a la perfección con su rostro.

