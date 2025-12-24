Karina García sorprendió a sus seguidores previo a la noche de Navidad: "Se adelantó el Niño Dios"

La influenciadora Karina García se ha convirtió en una de las personalidades más habladas y comentadas del 2025 gracias a su participación en La casa de los famosos Colombia 2.

¿Cuál fue la publicación de Karina García previo a Navidad?

Karina García ha sabido aprovechar este boom mediático en redes sociales para construir una gran comunidad que se ha vuelto fiel a sus contenidos.

La modelo antioqueña quiso sorprender a sus seguidores en Instagram con una publicación en la que mostró una de sus pintas para la gran celebración de Navidad del 24 de diciembre.

En las instantáneas que podrás encontrar abajo, la modelo paisa posó con un outfit completamente rojo con un enterizo de cuero, una chaqueta blanca de peluche y un moño rojo.

Karina García sorprendió con fotos previas a Navidad. (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Qué mensaje les dejó Karina García a sus fanáticos de Navidad?

Karina García dejó ver su gran estado de forma y deslumbró con su físico en estas fotografías en las que dejó ver su emoción por la llegada de la Navidad.

Junto a las imágenes Karina García anunció que se le había adelantado el Niño Dios, aunque no reveló detalles de cómo fue que se le adelantó, dejó la duda para sus seguidores.

Como era de esperarse esta imágenes de la modelo antioqueña no pasó por desapercibido y ha recibido un sinfín de elogios en donde le han resaltado su look navideño y también le reconocen por ser todo un referente para las mujeres.

Se adelantó el Niño Dios.

¿Con quién pasará Karina García Navidad?

Karina García les prometió a sus seguidores estar bastante activa durante la celebración de Navidad en donde les mostraría con detalle todo lo que haría en esta celebración.

La modelo antioqueña aseguró que pasaría en familia junto a sus hijos, Valentino e Isabella, a quienes también les tendría una gran sorpresa.

Muchos le han preguntado por un posible reencuentro con Altafulla en el marco de esta celebraciones, pero la influenciadora ha dejado claro que esa puerta ya está cerrada en su vida.