Esposa de Marcelo Cezán hizo curiosa confesión a vísperas navideñas en redes sociales: esto dijo

Una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento son Marcelo Cezán y Michelle Gutty, quienes han acaparado la atención por parte de todos sus seguidores al llevar más de catorce años de relación.

Además, ambas celebridades se han destacado no solo por la estabilidad que han llevado a cabo a lo largo de su relación, sino que también, por contar varios acontecimientos en sus redes sociales acerca de sus proyectos profesionales y, también, acerca de los diferentes retos que han superado como pareja.

¿Cuál fue la curiosa confesión que compartió Michelle Gutty sobre su relación con Marcelo Cezán?

Es clave mencionar que Michelle Gutty se ha destacado a lo largo de su vida en ser una profesional polifacética, destacándose en la actuación, baile, canto y doblaje, adquiriendo una gran habilidad en el campo artístico.

Esta fue la confesión que hizo la esposa de Marcelo Cezán sobre su relación. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Michelle, esposa de Marcelo Cezán, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 200 mil seguidores, una sorprendente confesión acerca de los diferentes retos que ha tenido a nivel personal y algunos de los retos que ha superado junto a su esposo, expresando las siguientes palabras:

“Estos días hemos avanzado como padres y también como pareja y familia. Ningún camino personal o profesional es perfecto. Toda decisión viene acompañada de algo de miedo y a la vez de ilusión, miedo de no saber si es lo correcto o no, ilusión de sentir que por algo bueno estás tomando ciertas decisiones”, agregó Michelle.

En la publicación, se refleja que Michelle y Marcelo están atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, porque están fuera del país, disfrutando en familia y convirtiéndose en fuente de inspiración para sus seguidores al ver cómo han enfrentado varias adversidades que han tenido a lo largo de su relación.

¿Cuál es la razón por la que Marcelo Cezán se ha destacado como uno de los presentadores más destacados del país?

Sin duda, Marcelo Cezán se ha destacado como uno de los presentadores colombianos más destacados del país, al participar en varios programas, acaparando la atención de todo su público.

Así se ha destacado Marcelo Cezán junto a Carla Giraldo al ser presentadores de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, dividió múltiples opiniones al ser uno de los presentadores de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que acaparó la atención por su gran trabajo junto a Carla Giraldo.