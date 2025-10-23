Karina García será la imagen de reconocida marca, así lo anunció en redes

Karina García, una de las figuras del panorama digital que constantemente acapara la atención en redes sociales, nuevamente sorprendió al anunciar una importante noticia que está relacionada con un nuevo proyecto laboral.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón sorprendió con drástico cambio de look, así quedó

¿Por qué Karina García llamó la atención en redes sociales?

En las últimas horas, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia una vez apareció en su cuenta de Instagram, en esta oportunidad para contarle a su enorme comunidad que ahora trabajará junto a una reconocida marca.

Artículos relacionados Producciones RCN Falleció integrante de Buen día, Colombia del Canal RCN: compañeros le rindieron homenaje al aire

Según lo publicó en su cuenta de X, y más tarde en Instagram, se trata de una marca de ropa con más de 20 años en el mercado, oportunidad que la llevó a expresar su felicidad, además de generar expectativa por lo que ocurrirá hoy, ya que estará presente en su lanzamiento.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

“Ser imagen de esta revista para mí significa mucho”, fueron las palabras que escribió la influenciadora antioqueña por medio de sus historias.

¿Cuál es la nueva marca para la que trabaja Karina García?

Aunque la influenciadora no dio a conocer mayores detalles, si se mostró emocionada de poder compartir con su fandom este nuevo logro como creadora digital.

Karina García será la imagen de reconocida marca. Foto | Canal RCN.

Y es que, desde su salida de La casa de los famosos Colombia, la también empresaria ha mostrado cada uno de los proyectos que han tocado su puerta con el interés de trabajar con ella, oportunidades que ha sabido aprovechar y que día a día le permiten seguir construyendo una sólida comunidad en redes.

Cabe señalar que hacer algunas semanas, García celebró junto a WestCol su llegada a los 5 millones de seguidores, momento que festejaron con una lujosa cena en Medellín. No obstante, tras su participación en Stream Fighters, la modelo paisa tuvo un incremento en el número de seguidores.

Karina García será embajadora de reconocida marca. Foto | Canal RCN.

Pese a no llevarse la victoria frente a su encuentro contra Karely Ruiz, la mujer logró una destacada participación, pues, aunque cayó en el tercer round, se mantuvo fuerte en todo el duelo, dejando ver que su ardua preparación a lo largo de los cuatros meses, valió la pena.