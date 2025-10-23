Karina García será la imagen de reconocida marca, así lo anunció en redes
La modelo Karina García, se mostró emocionada de poder compartir con sus seguidores este importante anuncio.
Karina García, una de las figuras del panorama digital que constantemente acapara la atención en redes sociales, nuevamente sorprendió al anunciar una importante noticia que está relacionada con un nuevo proyecto laboral.
¿Por qué Karina García llamó la atención en redes sociales?
En las últimas horas, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia una vez apareció en su cuenta de Instagram, en esta oportunidad para contarle a su enorme comunidad que ahora trabajará junto a una reconocida marca.
Según lo publicó en su cuenta de X, y más tarde en Instagram, se trata de una marca de ropa con más de 20 años en el mercado, oportunidad que la llevó a expresar su felicidad, además de generar expectativa por lo que ocurrirá hoy, ya que estará presente en su lanzamiento.
“Ser imagen de esta revista para mí significa mucho”, fueron las palabras que escribió la influenciadora antioqueña por medio de sus historias.
¿Cuál es la nueva marca para la que trabaja Karina García?
Aunque la influenciadora no dio a conocer mayores detalles, si se mostró emocionada de poder compartir con su fandom este nuevo logro como creadora digital.
Y es que, desde su salida de La casa de los famosos Colombia, la también empresaria ha mostrado cada uno de los proyectos que han tocado su puerta con el interés de trabajar con ella, oportunidades que ha sabido aprovechar y que día a día le permiten seguir construyendo una sólida comunidad en redes.
Cabe señalar que hacer algunas semanas, García celebró junto a WestCol su llegada a los 5 millones de seguidores, momento que festejaron con una lujosa cena en Medellín. No obstante, tras su participación en Stream Fighters, la modelo paisa tuvo un incremento en el número de seguidores.
Pese a no llevarse la victoria frente a su encuentro contra Karely Ruiz, la mujer logró una destacada participación, pues, aunque cayó en el tercer round, se mantuvo fuerte en todo el duelo, dejando ver que su ardua preparación a lo largo de los cuatros meses, valió la pena.