Karina García rompió el silencio tras la muerte de Yeison Jiménez e hizo confesión: "No la asimilo"

Karina García habló por primera vez sobre la muerte de Yeison Jiménez y contó cómo fue su experiencia trabajando con él en "Bendecida".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García habló de la muerte de Yeison Jiménez
Karina García contó detalles de su relación con Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y AFP: Rodrigo Varela)

Karina García, ahora panelista de "¿Qué hay pa' dañar La casa de los famosos?, rompió su silencio y habló por primera vez de la muerte de Yeison Jiménez.

¿Cómo reaccionó Karina García a la muerte de Yeison Jiménez?

Karina García en entrevista con RCN Radio reveló que todavía sigue sin asimilar que el cantante Yeison Jiménez haya fallecido.

La muerte de Yeison Jiménez todavía no la asimilo, definitivamente hoy estamos acá, mañana quién sabe, fue muy difícil.

La modelo aseguró que aunque no eran mejores amigos, si se conocían y tenía un gran recuerdo de él luego de trabajar juntos en el video de su canción "Bendecida" en mayo del 2019.

No éramos amigos íntimos, pero sí trabajamos juntos, él me dio la oportunidad de ser la modelo de un éxito que se llama "Bendecida".

Revelan la especial petición que la esposa de Yeison Jiménez le hizo a Jenny López
Karina García habló sobre Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN -Freepik)

¿Cómo fue la experiencia de Karina García trabajando con Yeison Jiménez?

Karina García aseguró que su experiencia trabajando con Yeison Jiménez fue bastante buena, ya que él había confiado en su talento y le había dado la oportunidad de protagonizar su video musical.

Era una gran persona, me dio la oportunidad, trabajar con él fue súper chévere, muy profesional, respetuoso.

Karina García también aprovechó para revelar cómo se había enterado del fallecimiento de Yeison y su reacción.

Súper triste, en ese momento yo estaba trabajando y recibí un mensaje "Kari, Yeison se nos fue", yo no creí, eso es mentira, yo quedé en shock totalmente.

La reflexión de Karina García tras la muerte de Yeison Jiménez

Karina García aseguró que la muerte de Yeison Jiménez era una dura perdida para la música en Colombia, en especial para el género popular.

Me conmovió bastante, muy fuerte. Una gran perdida para el género popular.

Asimismo, aprovechó para hacer una reflexión de lo que esta muerte le dejó como enseñanza y la cual quería compartirles a sus seguidores.

Hagamos las cosas bien, disfrutemos el presente, no nos preocupemos por el pasado porque ya se fue, el futuro no existe.

karina garcia con kris r
Karina García habló tras muerte de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)
