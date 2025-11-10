Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García rompió el silencio sobre supuesto nuevo romance tras Altafulla

Karina García se pronunció sobre las especulaciones de un nuevo romance tras haber terminado con Altafulla.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Altafulla
Karina García habló sobre rumores de un nuevo romance/Canal RCN

La influenciadora Karina García se pronunció tras rumores de un nuevo romance luego de su ruptura con el cantante Altafulla.

¿Cómo reaccionó Karina García tras supuesto nuevo romance?

La influenciadora realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde mostró su reacción a falsas noticias en redes sociales.

Karina García sobre nuevo romance

En la grabación se ve a la paisa en una cena celebrando el cumpleaños de su entrenador para su enfrentamiento contra la mexicana Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'.

En medio de su conversación con sus fanáticos le informan que salió una nueva y falsa noticia de ella en la que rumoran sobre un nuevo amorío luego de que terminara con el barranquillero hace algunas semanas y lo anunciara hace pocos días.

Ella ve la noticia y señala que la leerá en vivo para sus seguidores, pero queda en shock completamente y decide opinar al respecto.

"La gente tan chismosa, si ve todo lo que me inventan, según la gente tengo como mil esposos, qué horror y yo aquí. Dizque vimos a Karina García entrar de la mano no sé a donde y yo aquí tranquilita", expresó.

Añadió que cada semana le aparece un chisme nuevo, pero destacó la poca importancia que le da a esos falsos señalamientos.

¿Cómo ha estado Karina García tras la ruptura con Altafulla?

La creadora de contenido se ha mostrado muy tranquila y enfocada en sus respectivos proyectos, indicando que por ahora no quiere ni está pensando en dar comienzo a otra relación, pues quiere enfocarse en ella.

Karina García tras Altafulla

Por el momento, Karina García se encuentra en la ciudad de Bogotá acoplándose a la altura de la ciudad y entrenando para su enfrentamiento contra la influenciadora Karely Ruiz el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en el ring de boxeo, donde espera poder cautivar a miles de sus fanáticos con su participación.

Asimismo, sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales compartiendo parte de su estilo de vida y proyectos, con los que tiene tan buena acogida entre sus admiradores.

