Karina García rompió el silencio sobre su supuesta ruptura con Altafulla

La influenciadora Karina García rompió el silencio sobre su supuesta separación con el cantante Altafulla.

¿Karina García y Altafulla dieron fin a su relación?

Los artistas Karina García y Altafulla han estado envueltos en los últimos días en especulaciones sobre una posible ruptura debido a que no se les ha visto juntos y tampoco habían interactuado en redes sociales.

Recientemente, ambos decidieron desmentir dichos rumores demostrando lo felices que están juntos luego de que el artista le hiciera una videollamada a la paisa en medio de uno de sus conciertos y además aclarara en una entrevista que están bien.

Sin embargo, la influenciadora Karina García no se ha pronunciado directamente sobre la situación y decidió hablar del tema.

¿Qué dijo Karina García sobre su supuesta ruptura con Altafulla?

La influenciadora realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales donde decidió pronunciarse sobre al respecto, destacando que no había hablado de la situación debido a que han pasado cosas en la vida de ambos que muchos desconocen y de las que no podían revelar.

"Los voy a regañar, cuando haga el live o video contando varias cositas que sucedieron todo este tiempo ustedes van a decir 'yo cómo estaba tratando a Kari, diciéndole inmadura o cómo estaba tratando a Andrés', pero los entiendo porque los acostumbramos a que siempre nos vieran, pero los perdono por haberme tratado mal", dijo.

Agregó que sabe que estaban desesperados por saber si ellos habían terminado o no, pero señaló que contará todo muy pronto.

Les pidió que no se dejen llevar por sus impulsos o que piensen que a ella no les importa lo que piensen porque siempre está pendiente de ellos.

Reiteró que en los próximos días contará con detalles lo que realmente pasó y por qué ninguno de los dos se había pronunciado al respecto.

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de su relación, entreteniendo a sus millones de seguidores en redes sociales con su contenido y trabajando en sus respectivos proyectos con los que esperan seguir deleitando a sus fieles admiradores.