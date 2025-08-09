Karina García rompió el silencio sobre los papás de sus hijos: "No necesito nada"

La creadora de contenido Karina García se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de unas declaraciones suyas sobre su vida personal, en donde salió a flote el tema de sus exparejas.

¿Qué reveló Karina García sobre los papás de sus hijos, Isabella y Valentino?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló de cómo es la relación con sus exparejas y papás de sus hijos.

Karina García fue sincera al asegurar que su relación con ellos es nula, y que solo uno de ellos está pendiente de su hijo, el papá de Valentino.

La modelo paisa aseguró que el papá de su hija mayor es un papá ausente y que nunca se ha hecho cargo de Isabella, no obstante, contó que en ocasiones se hablan.

El de ella no, lastimosamente es un papá ausente, ellos hablan de vez en cuando, pero no.

Karina García reveló cómo es la relación con los papás de sus hijos. (Fotos Canal RCN)

¿Qué reveló Karina García sobre el papá de Valentino?

Karina García también se refirió al papá de su hijo menor, Valentino, un cantante de reguetón conocido en el mundo artístico como Smayv.

En la entrevista con Eva Rey, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, contó que aunque el papá de su hijo menor tampoco era el mejor, al menos le daba atención y cariño a su hijo.

El de Valentino no es el mejor papá del mundo, pero por lo menos le da amor, hoy en día me ponen en un balance dinero o amor para tus hijos y prefiero mil veces amor.

Frente a si los papás de sus hijos la apoyaban económicamente, Karina García aseguró que no, que ninguno de los dos la apoyaba en este sentido, lo cual no era problema para ella porque siempre había trabajado y los pudo sacar adelante sola.

Económicamente suave, gloria a Dios yo no necesito nada de ninguno de los papás de mis hijos porque he sido lo suficientemente fuerte y berraca para trabajar por mis niños y sacarlos adelante sola.

¿Karina García y Altafulla planean tener un hijo?

Karina García reveló en esta entrevista que su relación con Altafulla se encuentra bastante bien y que aunque no pueden estas todos los días por diferentes compromisos laborales de cada uno aprovechaban el tiempo al máximo cuando estaban.

Precisamente, Karina García no descartó a futuro organizarse con el cantante si las cosas seguían bien entre ellos y tampoco cerró las puertas a otro hijo.