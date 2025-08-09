Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García rompió el silencio sobre los papás de sus hijos: "No necesito nada"

Karina García reveló cómo es realmente su relación con los papás de sus hijos, Isabella y Valentino, y dejó reveladora confesión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García habló sobres sus exparejas
Karina García contó detalles de los papás de sus hijos. (Fotos Canal RCN)

La creadora de contenido Karina García se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de unas declaraciones suyas sobre su vida personal, en donde salió a flote el tema de sus exparejas.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Karina García sobre los papás de sus hijos, Isabella y Valentino?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló de cómo es la relación con sus exparejas y papás de sus hijos.

Karina García fue sincera al asegurar que su relación con ellos es nula, y que solo uno de ellos está pendiente de su hijo, el papá de Valentino.

La modelo paisa aseguró que el papá de su hija mayor es un papá ausente y que nunca se ha hecho cargo de Isabella, no obstante, contó que en ocasiones se hablan.

El de ella no, lastimosamente es un papá ausente, ellos hablan de vez en cuando, pero no.

Karina García reveló por qué se quitó las extensiones
Karina García reveló cómo es la relación con los papás de sus hijos. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué reveló Karina García sobre el papá de Valentino?

Karina García también se refirió al papá de su hijo menor, Valentino, un cantante de reguetón conocido en el mundo artístico como Smayv.

En la entrevista con Eva Rey, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, contó que aunque el papá de su hijo menor tampoco era el mejor, al menos le daba atención y cariño a su hijo.

El de Valentino no es el mejor papá del mundo, pero por lo menos le da amor, hoy en día me ponen en un balance dinero o amor para tus hijos y prefiero mil veces amor.

Frente a si los papás de sus hijos la apoyaban económicamente, Karina García aseguró que no, que ninguno de los dos la apoyaba en este sentido, lo cual no era problema para ella porque siempre había trabajado y los pudo sacar adelante sola.

Económicamente suave, gloria a Dios yo no necesito nada de ninguno de los papás de mis hijos porque he sido lo suficientemente fuerte y berraca para trabajar por mis niños y sacarlos adelante sola.

Artículos relacionados

¿Karina García y Altafulla planean tener un hijo?

Karina García reveló en esta entrevista que su relación con Altafulla se encuentra bastante bien y que aunque no pueden estas todos los días por diferentes compromisos laborales de cada uno aprovechaban el tiempo al máximo cuando estaban.

Precisamente, Karina García no descartó a futuro organizarse con el cantante si las cosas seguían bien entre ellos y tampoco cerró las puertas a otro hijo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera habría reaccionado a video con Beéle Talento nacional

Así habría reaccionado Isabella Ladera al video que se le filtró con Beéle

Tras filtrarse polémico junto a Beéle, la influenciadora Isabella Ladera rompió el silencio en redes: "Las mujeres se apagan".

Rebeca Castillo Talento nacional

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, rompió el silencio tras su renuncia en Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, reveló las razones a través de sus redes sociales por las cuales renunció de Miss Universe Colombia.

Melissa Gate finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 Melissa Gate

Melissa Gate reveló el motivo por el que decidió retirarse las prótesis de los glúteos

Melissa Gate confesó al influencer mexicano Kunno que, por lo que vivió con sus glúteos, prefirió mantenerse al natural.

Lo más superlike

Yoga fácil: rutinas rápidas para entrenar el equilibrio Salud y Belleza

Cómo entrenar el equilibrio en minutos al día con estas 5 posturas de yoga fáciles de practicar

El yoga fortalece tu cuerpo y mente; estas posturas mejoran el equilibrio y previenen caídas en la vida diaria.

Miss Santander, Gloria Mutis, le quita el primer puesto a Miss Casanare en Miss Universe Colombia el reality. Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia el reality: Santander le quita el primer puesto a Casanare tras esta prueba

La iglesia católica canoniza al primer santo millenial conocido como "el influencer de Dios". Viral

El vaticano beatifica y canoniza al primer santo millenial y lo apodan "el influencer de Dios"

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Adela Micha reveló la verdad de la entrevista con Nodal Christian Nodal

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica entrevista con Nodal: ¿fue una estrategia?