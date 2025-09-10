Karina García rompió el silencio ¿Cuántos dedos tiene en realidad?

Karina García reaccionó a la curiosa polémica que surgió por la fotografía en la que varios seguidores aseguraron haber notado que uno de sus pies tenía seis dedos, un detalle que rápidamente se volvió viral y desató comentarios, teorías y memes.

Artículos relacionados Martín Elías Lily Díaz y Dayana Jaimes: los mejores memes que deja su polémica en redes sociales

¿Qué fue lo que realmente ocurrió con la foto de Karina García?

Con el paso de las horas, el tema se convirtió en tendencia y la frase “si vas a hablar mal de mí, procura tener seis dedos” se replicó, sin embargo, la creadora de contenido decidió enfrentar los rumores con total naturalidad y sentido del humor, mostrando que no tenía nada que ocultar.

Todo comenzó con una publicación en la que Karina haber alcanzado los cinco millones de seguidores en redes sociales. Y aunque parecía un retrato normal un usuario notó algo “raro” en uno de sus pies, una sombra o forma que, a simple vista, daba la impresión de ser un dedo adicional.

Algunos aseguraban que era un error de edición o iluminación, mientras otros lo tomaban como una coincidencia, y la polémica creció tanto que incluso quienes no seguían a Karina terminaron opinando sobre su misterioso pie.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Cómo respondió Karina García al rumor?

Lejos de molestarse, Karina decidió aclarar la situación directamente desde sus historias de Instagram, y en un video corto, se quitó los zapatos frente a la cámara y mostró sus pies, comprobando que tiene cinco dedos en cada uno.

La modelo Karina García se volvió tendencia por una foto en la que parecía tener seis dedos. | Foto de Buen día, Colombia.

Con una sonrisa, confesó que no entendía qué había pasado en la foto, pero que le parecía increíble que algo tan insignificante se volviera un tema de conversación, y su respuesta fue aplaudida por sus seguidores, quienes destacaron su espontaneidad y su capacidad para reírse de sí misma.

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

¿Podría alguien tener realmente seis dedos?

Aunque en este caso todo se trató de una ilusión óptica o una confusión con la edición de la foto, existe una condición médica llamada polidactilia, que hace que una persona nazca con un dedo extra en las manos o los pies.

Karina respondió al escándalo mostrando en cámara que solo tiene cinco dedos en cada pie. (Foto: Canal RCN)

Karina García, por su parte, se lo tomó con humor y dejó claro que no hay sexto dedo que opaque su buena energía y su conexión con millones de seguidores.