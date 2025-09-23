Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García rompe el silencio y envía emotivo mensaje tras difícil momento

Karina García compartió emotivo mensaje en medio de polémicas con exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Karina García rompe el silencio y conmueve con inesperado mensaje
El emotivo mensaje de Karina García tras atravesar un duro momento. (Foto Canal RCN).

Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores con un inesperado mensaje en el que destacó su fortaleza en medio de polémicas que aún continúan con algunas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó entre Karina García y exparticipantes de La casa de los famosos?

Vale la pena recordar que el nombre de Karina García, Melissa Gate, La Toxi Costeña y Yaya Muñoz continúan acaparando la atención de los internautas debido a la enemistad entre las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia que continúa tras meses de haber finalizado el reality de la vida en vivo.

Así fue el mensaje de Karina García tras atravesar una situación difícil
Karina García rompe el silencio y comparte emotivo mensaje tras difícil momento. (Foto Canal RCN).

Y es que durante los últimos meses las influenciadoras han sido tema de conversación por la forma en la que continúan nombrando experiencias relacionadas dentro de la competencia en vivo y todo lo vivido dentro de la icónica casa.

¿Qué hay detrás del mensaje con el que Karina García sorprendió a sus fans?

Aunque la creadora de contenido paisa se ha mantenido al margen de los constantes señalamientos por parte de Melissa Gate y La Toxi Costeña que internautas relacionan directamente con ella, Karina García rompió el silencio con un reflexivo mensaje en el que resaltó su fortaleza.

Karina García se pronuncia con sentido mensaje en medio de un duro momento
Este fue el emotivo mensaje que Karina García compartió en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Con un llamativo video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García recordó las palabras que alguna vez mencionó en voz alta cuando aún se encontraba dentro de La casa de los famosos Colombia.

“No me interesa tirar veneno, no me interesa dañar al otro. Y por más golpes que me haya dado la vida aquí, no pienso cambiar. Te encargaste de crear una mujer fuerte, firme e indomable”

Con este, Karina García quiso dejarle claro a sus fieles seguidores que pese a los ataques que continuara recibiendo por parte de terceros nunca iba a cambiar su esencia.

"El mensaje sigue siendo el mismo, bebés. Pase lo que pase, ¿bueno?”

