Karina García rompe el silencio tras burlas por sus dientes: "déjenme así"

La modelo Karina García le respondió contundentemente a sus seguidores y aseguró sentirse feliz con los resultados de su diseño de sonrisa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
La contundente respuesta de Karina García tras recibir fuertes críticas

En una nueva transmisión en vivo de la influenciadora Karina García, aprovechó para referirse a un tema que ha dado de qué hablar en redes sociales, y es que recientemente la apariencia de sus dientes ha desatado críticas entre sus seguidores.

¿Qué dijo Karina García tras las críticas por su diseño de sonrisa?

A través de su cuenta oficial de TikTok, la creadora de contenido paisa no se aguantó más y explotó contra los comentarios negativos en los que cuestionan su decisión de haberse realizado un nuevo diseño de sonrisa, pues muchos consideran que antes lucía mejor.

Y aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia siempre se ha mostrado abierta a recibir opiniones por parte de sus seguidores, esta vez fue la excepción, pues con firmeza decidió ponerle a fin a este tema y de una vez por todas dejar claro que ella esta conforme con su apariencia.

“Ustedes tienen derecho a decirme todo sobre mis dientes, pero ya, el hecho de que yo lo ame y los adore, pues tampoco quiere decir que yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan”, señaló contundentemente García.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García se defendió de las críticas. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Karina García explotó contra las críticas por su diseño de sonrisa?

A raíz de las fuertes críticas, la también empresaria afirmó sentirse satisfecha con los resultados del procedimiento que se realizó, pues al final es a ella a quien debe gustarle y no a los demás.

“Déjenme así, me siento linda, así estoy bien y me siento feliz”, reiteró la modelo antioqueña, que además aprovechó este espacio para mostrar sus dientes a la cámara y comentar que le gustan como se ven.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Karina García sobre las críticas de sus dientes. Foto | Canal RCN.

¿Por qué han criticado los dientes de Karina García?

Cabe señalar que, los comentarios surgieron en los últimos días, luego de que la influncer apareciera en sus redes sociales con el nuevo diseño, sin embargo, la situación escaló en un reciente video que compartió en TikTok en el que celebró su aparición en el Times Square de Nueva York, grabación en la que fue más evidente el cambio de apariencia de sus dientes.

