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Karina García reveló toda la verdad detrás de su embarazo con Kris R: “aquí estoy”

Karina García reveló cómo y cuándo quedó embarazada de Kris R, aclarando los detalles sobre el inicio de esta etapa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada confesión de Karina García sobre su embarazo con Kris R
La inesperada confesión de Karina García sobre su embarazo con Kris R. (Foto Canal RCN)

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, decidió contar cómo ocurrió su embarazo con el cantante Kris R y reveló en qué momento de su relación quedó esperando a su bebé. La creadora de contenido compartió los detalles de esta etapa y explicó el contexto en el que recibieron la noticia.

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¿En qué momento Karina García supo que estaba embarazada?

El embarazo de Karina García sin duda alguna tomó por sorpresa a millones de internautas, pues la influenciadora llevaba pocos meses de haber iniciado una nueva relación sentimental con el cantante urbano Kris R cuando todo pasó.

Karina García habló sin filtros sobre su embarazo con Kris R y sorprendió a sus seguidores
Karina García habló sin filtros sobre su embarazo con Kris R y sorprendió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Ahora, recientemente, la creadora de contenido decidió hablar por primera vez sobre esta nueva etapa de su vida, en la que se encuentra a la espera de su tercer hijo, el primero con Kris R, revelando así el momento exacto en el que supo que había quedado embarazada.

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A través de un en vivo realizado a través de la plataforma de streaming Kick, la creadora de contenido, en compañía de su pareja sentimental, contó que quedó embarazada la segunda vez que estuvieron juntos, tomando completamente por sorpresa a sus cientos de seguidores, ya que, además, aseguró que nunca había vivido algo similar.

“Yo nunca me imaginé que la segunda vez que tú y yo estuviéramos juntos tú me ibas a embarazar. O sea, yo nunca me lo imaginé, porque a mí no me había pasado”

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¿Cómo tomó la noticia de su embarazo Karina García?

Durante su relato, explicó que tenía la intención de comenzar a cuidarse para evitar un embarazo, pero este llegó antes de que pudiera hacerlo. Incluso, entre risas, se refirió a Kris R como un "tiro fijo" y bromeó al decir que no sabía si el cantante consumía piña, haciendo un comentario en tono humorístico sobre la rapidez con la que quedó embarazada.

“Era la segunda vez, yo ya iba a comenzar juiciosa… pero llega este tiro fijo, que yo no sé si es que consume piña, no me imaginé que me iba a embarazar así de una. Entonces no sé, pasó lo que pasó, me embarazó y aquí estoy”

Karina García reveló la verdad detrás de su embarazo con Kris R y explicó cómo ocurrió
Karina García reveló la verdad detrás de su embarazo con Kris R. (Foto Canal RCN).
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