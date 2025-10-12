Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló su físico tras más de un mes sin entrenar, ¿cambió mucho?

Karina García grabó un video para exponer su figura actual sin tiempo sin realizar ejercicio.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
Karina García reveló su físico tras más de un mes sin entrenar | Foto del Canal RCN.

La influenciadora y modelo paisa Karina García anunció su último día en República Dominicana y sorprendió al mostrar su físico tras un considerable tiempo sin entrenar.

¿Qué ocurrió con Karina García en República Dominicana?

Karina García lleva más de un mes en República Dominicana, pues participó en una producción de convivencia en la que resultó ganadora. Como es común que pase con la antioqueña, se ganó la admiración de muchos y a la vez la desaprobación de otros.

Sin embargo, la influencer tiene un team que la defiende a capa y espada; ella se siente muy agradecida por esto.

Luego de disfrutar de República Dominicana, salir, ir de fiesta e incluso encontrarse con la cantante Yailin la más viral, Karina reveló que su estadía en el país del Caribe se acabó.

Mientras vuelve a Colombia, asombró porque subió una historia a su perfil oficial de Instagram, con más de cinco millones de seguidores, en la que mostró su figura actual.

Karina García
Karina García vuelve a Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se ve el físico de Karina García tras más de un mes sin entrenar?

No es un secreto que una de las razones por las que Karina García es popular en redes sociales se debe a su figura.

Al ser modelo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 no tiene problema en exponerse físicamente.

Karina García
Karina García es modelo y no le teme a mostrar su figura | Foto del Canal RCN.

Es así como en el video Karina García lució un traje de dos piezas para mostrar la figura con la que cuenta, tras un mes y varios días sin ir al gimnasio y tampoco realizar ninguna actividad física.

"Llevo sin entrenar un mes y 17 días y tengo que reconocer que mi cuerpo es muy agradecido, pero bueno, tengo que llegar a Medellín a ponerme la 10 porque no podemos perder el cuerpo que construí", señaló.

Este es el video del físico de Karina García tras tiempo sin entrenar:

Karina García participó en un evento de boxeo meses atrás, el cual le permitió tonificar su figura y sentirse mejor. Por este motivo fue que dijo que volverá a retomar los entrenamientos.

