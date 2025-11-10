Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reveló quién es su mejor amiga y su respuesta sorprendió

Karina García afirmó que cree en la amistad, pese a lo ocurrido con Yina Calderón en La casa de los famosos, pero solo tiene una gran amiga.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karina García contó quién es su mejor amiga. Foto: Canal RCN
Karina García se confesó y reveló quién es su mejor amiga. Foto: Canal RCN

Karina García ha tenido un gran 2025. Tras su participación en La casa de los famosos Colombia, ha emprendido distintos proyectos y las oportunidades laborales han tocado a su puerta sin parar.

Artículos relacionados

Aunque llegó a su final su relación sentimental con Altafulla, Karina se mantiene motivada y muy enfocada de cara a los nuevos retos. En contados días, estará enfrentándose a Karely Ruiz en Stream Fighters, un evento liderado por Westcol, y también adelantó que ya firmó contrato para un nuevo proyecto laboral.

¿Quién es la mejor amiga de Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

En varias ocasiones, tras su rompimiento con el artista barranquillero, la antioqueña ha dejado más que claro que sus objetivos están centrados en su carrera y, al menos por ahora, no tiene interés en entablar un nuevo noviazgo.

Karina García habló de las amistades y contó quién es su mejor amiga. Foto: Canal RCN
Karina García se refirió a sus amistades y confesó quién es su mejor amiga. Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

Así como en el amor, Karina habló sin rodeos de las amistades y reveló quién es su mejor amiga, causando cierta sorpresa en muchos de sus seguidores.

En primer lugar, García destacó que considera amigos a José Rodríguez, La Jesuu y Yaya Muñoz, con quienes compartió en la segunda temporada de La casa de los famosos, pero su verdadera amiga es su hija Isabella Vargas.

“Mi mejor amiga es mi hija (Isabella). Tengo amistades muy lindas, incluso, La casa me dejó a La Jesuu, que la amo; a Yaya que la amo; José, también la voy súper bien con él, pero ya como amigas, como ese título de mejor amiga de corazón, del alma… yo siento que se construye, como en el amor… sigo creyendo mucho en la amistad, pero, por ahora, mi mejor amiga es mi hija”, dijo en entrevista para SuperLike.

La paisa tuvo muchos altibajos en la casa más famosa de Colombia; también sufrió por el rompimiento de su amistad con Yina Calderón y Las Chicas Fuego; de hecho, todo iba viento en popa con Yina, pero de repente surgieron las enemistades y la confianza que se había construido se rompió por completo.

Karina, además, terminó en medio de muchos líos y rifirrafes con La Toxi Costeña, con quien alcanzó a llevar una relación de amistad. La creadora de contenido no pudo llegar a la final, pero ganó muchos seguidores y su fama creció notablemente; además, casualidad o no, su novio de ese entonces fue quien ganó La casa de los famosos Col.

¿Por qué terminaron su relación Karina García y Altafulla?

Karina García puso punto final a su relación con Altafulla y así lo confirmó en un comunicado divulgado a través de sus redes sociales. En la publicación, la influencer no habló de los motivos de la ruptura, pero sí señaló que llevaba 15 días de contacto cero con el artista.

Artículos relacionados

Posteriormente, tanto Karina como el barranquillero, aclararon que terminaron en buenos términos, aunque la decisión sí dejó algo dolido al artista. En sus propias palabras, él manifestó que hubiera querido conversar una vez más con la influenciadora antes de tomarse una decisión definitiva.

Karina García y Altafulla
El rompimiento de Karina García y Altafulla causó mucha sorpresa entre sus seguidores. Foto: Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera publicó un video junto a su novio en redes sociales. Talento internacional

Isabella Ladera se dejó ver muy enamorada junto a su novio, pero despertó críticas

Isabella Ladera compartió en redes sociales un amoroso video de un reciente paseo que hizo con su pareja, Hugo García.

Isabella Vargas y Karina García Karina García

Así reaccionó la hija de Karina García tras su nueva y lujosa camioneta: "No me lo creo"

Isabella Vargas mostró su felicidad tras el nuevo carro que le obsequió Karina García tras sus 18 años.

Andrea Valdiri emociona al revelar que ya está en Bogotá Andrea Valdiri

Andrea Valdiri en Bogotá: así luce la espectacular casa donde se prepara para el enfrentamiento

Andrea Valdiri ya está en Bogotá y muestra la casa colonial donde se queda mientras se prepara para su combate con Yina Calderón

Lo más superlike

Ángela Aguilar, cantante mexicana, cumplió 22 años. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y su reflexivo mensaje tras cumplir 22 años: “No estoy sola”

Ángela Aguilar reconoció que el último año no fue tan fácil, pero prefirió enfocarse en los aspectos positivos.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"

Falleció en Antioquia el hombre más longevo de Colombia. Foto: Freepik Curiosidades

Murió Julio Saldarriaga, el hombre más viejo de Colombia, ¿Cuántos años tenía?

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?