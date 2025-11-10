Karina García ha tenido un gran 2025. Tras su participación en La casa de los famosos Colombia, ha emprendido distintos proyectos y las oportunidades laborales han tocado a su puerta sin parar.

Artículos relacionados Martín Elías Martín Elías Jr. rompió el silencio sobre la polémica entre Dayana Jaimes y su tía Lily Díaz

Aunque llegó a su final su relación sentimental con Altafulla, Karina se mantiene motivada y muy enfocada de cara a los nuevos retos. En contados días, estará enfrentándose a Karely Ruiz en Stream Fighters, un evento liderado por Westcol, y también adelantó que ya firmó contrato para un nuevo proyecto laboral.

¿Quién es la mejor amiga de Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

En varias ocasiones, tras su rompimiento con el artista barranquillero, la antioqueña ha dejado más que claro que sus objetivos están centrados en su carrera y, al menos por ahora, no tiene interés en entablar un nuevo noviazgo.

Karina García se refirió a sus amistades y confesó quién es su mejor amiga. Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años

Así como en el amor, Karina habló sin rodeos de las amistades y reveló quién es su mejor amiga, causando cierta sorpresa en muchos de sus seguidores.

En primer lugar, García destacó que considera amigos a José Rodríguez, La Jesuu y Yaya Muñoz, con quienes compartió en la segunda temporada de La casa de los famosos, pero su verdadera amiga es su hija Isabella Vargas.

“Mi mejor amiga es mi hija (Isabella). Tengo amistades muy lindas, incluso, La casa me dejó a La Jesuu, que la amo; a Yaya que la amo; José, también la voy súper bien con él, pero ya como amigas, como ese título de mejor amiga de corazón, del alma… yo siento que se construye, como en el amor… sigo creyendo mucho en la amistad, pero, por ahora, mi mejor amiga es mi hija”, dijo en entrevista para SuperLike.

La paisa tuvo muchos altibajos en la casa más famosa de Colombia; también sufrió por el rompimiento de su amistad con Yina Calderón y Las Chicas Fuego; de hecho, todo iba viento en popa con Yina, pero de repente surgieron las enemistades y la confianza que se había construido se rompió por completo.

Karina, además, terminó en medio de muchos líos y rifirrafes con La Toxi Costeña, con quien alcanzó a llevar una relación de amistad. La creadora de contenido no pudo llegar a la final, pero ganó muchos seguidores y su fama creció notablemente; además, casualidad o no, su novio de ese entonces fue quien ganó La casa de los famosos Col.

¿Por qué terminaron su relación Karina García y Altafulla?

Karina García puso punto final a su relación con Altafulla y así lo confirmó en un comunicado divulgado a través de sus redes sociales. En la publicación, la influencer no habló de los motivos de la ruptura, pero sí señaló que llevaba 15 días de contacto cero con el artista.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla aclara si ganó La casa de los famosos Colombia por Karina García

Posteriormente, tanto Karina como el barranquillero, aclararon que terminaron en buenos términos, aunque la decisión sí dejó algo dolido al artista. En sus propias palabras, él manifestó que hubiera querido conversar una vez más con la influenciadora antes de tomarse una decisión definitiva.