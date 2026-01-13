Karina García reveló por qué Alejandro Estrada no le parece lindo: "Se ve económico"
Karina García dio su opinión sobre Alejandro Estrada y sorprendió con la razón por la que no le parece tan lindo.
Karina García y Yina Calderón fueron las primeras invitadas por Néstor Parra y Roberto Velásquez en el estreno del programa ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?, un espacio complementario del reality donde se analizan las maneras de juego de los participantes.
Ambas creadoras de contenido estuvieron comentando durante todo el programa que inició ayer.
¿Qué dijo Karina García sobre Alejandro Estrada participante de La casa de los famosos Colombia 3?
Durante sus opiniones hablaron sobre el actor Alejandro Estrada. Karina dijo que le parecía lindo, pero Yina no estuvo de acuerdo, asegurando que Estrada era una persona “económica” y que no tenía mucho dinero.
Karina, con su humor característico, respondió que siendo así ya no le parecía tan lindo, desatando la risa de los conductores, de Yina y de los internautas que siguieron el estreno.
El estreno del programa dejó claro que la dupla tiene química frente a las cámaras, pese a las diferencias que han tenido en el pasado.
“Por eso digo que no es tan lindo”, expresó Karina García.
La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia comenzó ayer y ya se conocen los primeros movimientos dentro de la competencia.
El líder de la semana fue anunciado, así como el primer nominado que deberá enfrentarse al reto de permanecer en competencia.
¿Qué participantes tienen poderes vigentes en La casa de los famosos Colombia 3?
Además, varios famosos cuentan con poderes especiales que podrán usar en momentos estratégicos: Johana Fadul tiene el poder de la nominación, Alexa Torrex posee el poder del intercambio y Eidevin cuenta con el poder del veto de votación.
El estreno dejó ver que la competencia será intensa y que los participantes deberán demostrar no solo su resistencia emocional, sino también su capacidad de estrategia para mantenerse en juego.
Hoy, los famosos completaron el reto de presupuesto, una prueba grupal por horas en la que debían mantener un globo inflado todo el tiempo sin dejarlo caer ni desinflarse.
La dinámica exigió coordinación, paciencia y trabajo en equipo, pues de su éxito dependía la comida semanal de la casa.
Esta noche, además, dos participantes serán escogidos para realizar el mercado de la semana, una responsabilidad que puede marcar la convivencia y generar nuevas tensiones entre los habitantes.