Karina García reveló la difícil decisión que tomó tras salir de La casa de los famosos

Meses después de salir de La casa de los famosos Colombia, Karina García reveló la difícil situación que tomó.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García reveló qué hizo al salir de La casa de los famosos
La difícil decisión que Karina García tomó tras salir de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora paisa Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar, meses después de salir de La casa de los famosos Colombia, la difícil decisión que tomó al ser eliminada del reality.

¿Cuál fue la difícil decisión que Karina García tomó tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Aunque La casa de los famosos Colombia finalizó hace varios meses, no fue sino hasta hace poco que la influenciadora Karina García compartió con sus cientos de seguidores la difícil decisión que tomó una vez fue eliminada del reality de vida en vivo del Canal RCN.

Así fue la decisión que cambió la vida de Karina García tras dejar el reality
Karina García sorprendió con la decisión que tomó después de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Con un video reposteado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García compartió una de sus experiencias más personales y, quizá, dolorosas. La creadora de contenido comentó que logró combatir una de sus mayores inseguridades con éxito.

Quienes vieron la segunda temporada del reality saben muy bien que Karina García usaba extensiones de cabello y se aferró a ellas hasta el último momento. Sin embargo, una vez salió del programa decidió hacerle frente a esta situación y abordarla de raíz al retirar sus extensiones y comenzar a cuidar su cabello natural.

La influenciadora Karina García contó qué hizo después de abandonar el reality
Karina García explicó la difícil decisión que enfrentó al dejar La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Según expresó Karina en el audiovisual, muchas personas le habían sugerido en su momento que no usara extensiones, pero al estar aferrada a ellas no escuchaba las palabras. Al tomar la decisión, volvió a recuperar su confianza.

"La gente me decía: quítatelas. Y yo, no, ¿por qué? Si son divinas, son hermosas. Pero estar sin las extensiones me ha devuelto totalmente la seguridad. Es posible recuperar el cabello y es algo que yo decía: es imposible. Eso fue súper difícil, era como un apego que yo tenía, era un apego impresionante y yo, Dios mío, yo qué voy a hacer con estos tres pelos"

¿Karina García aún utiliza extensiones?

Aunque había dicho que las extensiones ya no formaban parte de su vida, la creadora de contenido digital confesó que todavía las utiliza en eventos especiales donde su imagen necesita lucir más producida.

“De hecho, a veces las utilizo para eventos, para looks más elaborados”, agregó.

