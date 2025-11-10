Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló el famoso actor colombiano del que es fan: “Lo admiro demasiado”

Karina García mostró su admiración por un famoso actor que ha hecho parte de importantes producciones colombianas.

Karina García sorprendió al decir qué actor colombiano admira.
Karina García confesó quién es el actor colombiano que más admira. Fotos: Canal RCN / Freepik

Karina García goza de una gran popularidad en redes sociales. Gracias a su participación en La casa de los famosos Colombia, se posicionó aún más a nivel digital y su nombre es de los más buscados por los internautas.

Karina impactó con su participación en la casa más famosa del país; tuvo dos relaciones amorosas, conflictos con Yana Karpova y Laura González, y llegó a crear una exitosa sección de chismes con Yina Calderón y La Toxi Costeña, de la cual ella se fue tras desatarse varias diferencias.

La antioqueña recogió toda esa fama y la aprovechó para emprender nuevos proyectos laborales. Además, desde hace varios meses se prepara para el evento Stream Fighters, donde peleará contra la mexicana Karely Ruiz.

¿Cuál es el actor colombiano con el que Karina García tendría una cita?

En medio de una charla con SuperLike de RCN, Karina contó algunas incidencias que sus fans seguramente desconocían. Por ejemplo, reveló qué actor colombiano admira y con el que le gustaría tener una cita.

García confesó que se trata de Marlon Moreno, un actor con amplia trayectoria en cine y televisión, y quien es padre de Brian Moreno, a quien vemos en las noches del Canal RCN interpretando al Coloso de Jalisco en La hija del mariachi.

“Lo admiro demasiado y me encantaría una cita con él para que enseñe cosas de la vida. Se le ve una sabiduría demasiado grande”.

Marlon Moreno, de 59 años y natural de la ciudad de Cali, ha hecho parte de producciones del Canal RCN como, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘El Capo’, ‘A corazón abierto’, además, ha actuado en películas como, ‘Entre sábanas’, ‘Perro come perro’ y ‘Soñar no cuesta nada’.

Marlon Moreno, actor colombiano nacido en Cali.
Karina García confesó que es gran admiradora del actor caleño Marlon Moreno. Foto: AFP - Dimitrios Kambouris

¿Karina García apoyará a Andrea Valdiri o Yina Calderón en Stream Fighters?

Karina García reveló a quién apoyará entre Andrea Valdiri y Yina Calderón para Stream Fighters, un evento que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedLine (antes Coliseo Live).

La paisa afirmó sin titubear que apoyará a La Valdiri, la bailarina, modelo y empresaria barranquillera que recientemente estuvo casada con Felipe Saruma.

Yo le voy a Valdiri porque la voy con ella, me cae súper bien. Es súper disciplinada. ¡Le voy a Valdiri!

La respuesta no sorprendió, más teniendo en cuenta que Karina ya no es amiga de Yina Calderón y tuvo varios conflictos con ella en medio de La casa de los famosos Colombia.

Andrea Valdiri causa sensación al compararse con la Selección Colombia antes de pelear con Yina Calderón.
Karina García reveló que apoyará a Andrea Valdiri para su combate en Stream Fighters contra Yina Calderón. Fotos: Canal RCN

En su momento, ambas hicieron parte de Las Chicas Fuego, pero la amistad se rompió por completo y cada una tomó su rumbo. De hecho, la eliminación de Karina se dio tras una cerrada votación con Calderón.

Karina y Yina se cruzarán en ese evento, aunque no en el mismo ring. La paisa enfrentará a Karely Ruiz, mientras que la huilense se las verá con Andrea Valdiri.

