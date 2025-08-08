Karina García reveló cómo es su relación actual con Lady Tabares

La influenciadora Karina García reveló cómo es su actual relación con la actriz Lady Tabares tras La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García sobre Lady Tabares?

En entrevista en 'Trapitos en sol', la creadora de contenido fue interrogada sobre con quiénes siguió sosteniendo una amistad luego de La casa de los famosos Colombia, donde reveló que en realidad desde su salida se alejó de casi todos, manteniendo una única cercanía real con su pareja, el cantante Altafulla.

"Andrés y yo nos mantenemos muy solitos en nuestro mundo, desde que él y yo salimos nos mantenemos súper solitos, pero si yo pudiera rescatar a alguien de esa casa sería a Yay, Jose, Alerta también me cae súper bien", dijo.

Resaltó también a Lady Tabares, aclarando que, si bien su relación no terminó bien por algunas diferencias que tuvieron en la competencia, luego tuvieron la oportunidad de hablar y arreglar las cosas.

"Aunque todo el mundo sabe que cuando la eliminaron salimos súper mal porque hubo cositas que no le agradaban de mí, pero ya las arreglamos", agregó.

Detalló que cree que la actriz se dejó influenciar un poco por algunas de sus compañeras, pero resaltó que ella es una gran persona.

"Yo la quería demasiado, tengo mucho que agradecerle porque fue mi paño de lágrimas en gran parte del programa, de ella solo tengo recuerdos lindos", puntualizó.

Asimismo, indicó que ella no trataba ser amiga de todo el mundo, pero sí de estar bien con sus compañeros, pero eso fue bastante complejo, comentando que no se lleva nada negativo de ninguno, sino que valora los aprendizajes.

Ver desde el minuto 32:

¿Lady Tabares fue criticada por su reconciliación con Karina García?

Recordemos que, la actriz fue fuertemente criticada por la empresaria Yina Calderón, quien la tildó de "Judas" luego de haberla visto en el lanzamiento de la canción "Coleto como yo" de Altafulla, donde se reencontró con Karina García y otros exparticipantes, entre ellos la Jesuu, razón por la que Yina se molestó.

Según indicó no se molestó por haber estado con Karina y Altafulla, sino por mostrarse feliz junto a la Jesuu cuando era su gran rival.